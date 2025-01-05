平價奢華當道　太平這案性價爆表

文 /理財周刊新聞中心

3大短期建設、2大長期建設正在太平區發酵，在議題成形之際，業者推出代表大作「長平kotikoti」，為今年首購案指標。

近期全台房市進入盤整期，但有少數個案因條件優異、售價合宜，表現絲毫不受房市景氣影響，如全新公開的「長平kotikoti」，即以首購案罕見的全景綠視野、高檔次豐富設施，躍升為台中年底詢問度頗高的新案，業者稱，當今購屋族精打細算、做足功課，性價比高的案子絕不孤單。

央行宣布第七波信用管制至今已過3個月，買氣也逐漸止穩回溫，觀察人口移動軌跡會發現，今年人口移入區依然偏重台74線沿線，並以太平最值得關注，截至2024年11月，該區的淨遷入人口已近1500人，僅次於北屯、西屯，是當今為數不多房價低、議題豐、支撐性強的首購優選區。

在地業者觀察，有台74線行經的北太平，是目前剛需較強的區域，除了具便利交通及機能，太原路三段的醫療園區BOT案也起到相當的帶動作用。「但往東7分鐘車程，其實有另一個建設計畫區正悄悄成形，在勤益科大生活圈內，不僅有3大建設即將完工，中長期還有都市計畫、捷運，長線發展不容小覷。」

在2025年首先完工的是「太平國民運動中心」，座落廣達11.7公頃的坪林森林公園內，未來將有特大型健身體適能空間，緊接著完工的是「太平區聯合行政中心」，公所將從南太平遷移至此並結合托嬰中心，最後是「國軍臺中總醫院新建醫療大樓」，未來新、舊醫療大樓總量能可達671床，形成全方位的醫療服務網。

業者指出，中捷藍線太平延伸線、以及屯區紫線將串聯勤益生活圈，目前可行性研究已在交通部初審階段，在大里太平逾40萬人企盼下，建設腳步將踏實前進。為搭配捷運並擴充建築用地，「擴大坪林都市計畫」也已正式啟動，新重劃區帶來的漲勢，這幾年各界也有目共睹。

長期深耕北屯、太平的長平建設，選在重大建設成形之際推出代表作「長平kotikoti」，三面臨路的方正基地，給予社區充分的揮灑空間，多達20項的設施，以質樸、內斂的自然材料，搭配層次豐富的光影、休閒風格的布置，開闊大器、輕鬆友善的氛圍油然而生。

業者指出，「Koti Koti」是芬蘭語「溫暖的家」之意，從水景迴車空間、花徑棧道、到獨立玻璃屋健身房、星空露營區等，皆意在貼近自然、拉近人際關係，呈現溫暖的居住感，住家對外無遮蔽、全景綠視野更是當地罕有，全案2~3房，26~37坪，種種稀罕條件，都讓該案成為年底強勢的首購指標。

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※以上行徑距離與時間皆參考自Google Map，實際情形仍需以消費者自行前往時間為準。