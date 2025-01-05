鄭明輝：乳房重建，再現「身」與「心」的圓滿人生

文．許洛婕、黃淑珍

乳房對很多女人而言一直不屬於自己的。年輕時是男友的；結婚後是老公的；當了媽媽是小朋友的。面對因癌症是否得乳房重建選擇時，台灣女人常常沒有自主權。丈夫、兒女會跟你說不需要、健康就好、太貴了、年紀大了用不到……但有多少決定權是聽從自己內心需求的聲音呢？」這是鄭明輝院長對於當前台灣女性，面對乳房重建手術現況時態度的觀察和感嘆。

回過頭來看，乳房重建技術在歐美發展很久了，反之，在台灣則沒這麼普遍，大致可歸納三點原因：

第一，部分專科醫師對於乳房重建本身的技術或經驗並不精熟；第二，部分民眾會認為，乳房切除並不會危害生命，沒有重建的必要；第三，乳房重建被歸納為「美容手術」，健保不給付，造成民眾重建意願低。

但是，乳房病徵切除後，下半人生就會因此明亮光采嗎？鄭明輝坦承：「乳房是女性很重要的生理特徵，切除雖然不會有生命危險，但身體形象會受損，為穿衣帶來許多不便，生活品質也會下降。」事實上，有四分之一的乳癌患者都有憂鬱症情況，不健全的外觀帶給她們的心理打擊，有時或許比身體上的病痛還難熬。

亞洲第一位Godina獎得主

1998年，鄭明輝的老師，時任長庚大學醫學院長魏福全教授，注意到台灣乳房重建技術的落後，便交給他一項任務，讓他去美國花費一年多時間學習乳房重建。鄭明輝也是少數願意將時間和心力都用來鑽研這項技術的醫師，他說：「我比較笨，也比較執著，就一直做，改良技術，讓成功率提高、後遺症減少」。

嘴上說著自己比較「笨」的鄭明輝，就這樣成為2006年美國重建顯微外科學會Godina獎的第一位亞洲得主，也是亞洲第一位將顯微手術引進，用自體脂肪重建乳房的醫師，鄭明輝職涯中發表了四十幾篇論文，除了大幅減輕病人身心上的病痛，也在乳房重建領域留下了無價的學術瑰寶。

病人的一聲謝謝 成為他源源不絕的動力

「其實我大學的時候沒有很愛念書。」鄭明輝坦承，但是當他成為實習醫生後，意識到自己開個藥、開個刀，都可能對病人造成嚴重的影響，甚至是一輩子。

於是，鄭明輝不斷要求自己技術的精進，在一場場手術中總結、分析下次可以怎麼做，減少後遺症，而看著病人在手術恢復後，對他說一聲「謝謝」，就能帶給鄭明輝極大的滿足，提供他源源不絕的動力。

鄭明輝在研究的道路上，也面臨過重重難關。台灣乳房重建技術較美國落後，除了要讓病人願意配合臨床治療，術後若出現後遺症，鄭明輝心理也會止不住的愧疚。而最困難的，則是在初期缺乏經費，一直到2006年鄭明輝得獎後，才申請到國科會的資金，得以將許多論文中的想法藉由實驗驗證。

鑽研出經驗後，鄭明輝又將這些寶貴的技術寫成論文，無形中讓更多病人受惠。鄭明輝說：「我一雙手只能開一個刀，但是我寫一篇論文、教一個學生，他們可以去幫助更多病人」。

只要還能工作 就會繼續幫助人

從長庚醫院院長到自行設立安德森整形外科，大部分人會認為前者看起來更「高大上」，更令人崇拜，然而，鄭明輝卻有不同的想法。鄭明輝說：「在一個大醫院裡，從停車場走到病房就要十分鐘。」他不想每天浪費這無謂的時間，而是想拿去幫助更多病人。

鄭明輝設立安德森的初衷，是為了提供病人更好的醫療環境，安德森診所雖然沒有長庚醫院占地大，裡面設備卻一應俱全，除了手術室也設有多間病房，讓鄭明輝可以隨時關注病人的情況。

乳癌也許治癒了 自信卻沒有

美國前任總統柯林頓受母親感召下，在任期內多次公開支持乳癌防治倡議，並在1998年成功推動《婦女健康與癌症權利法案》，法案規定保險須給付乳癌病人的化療、乳房重建甚至是對稱調整的手術費用。

相比之下，台灣對於乳癌方面的政策與知識推廣近年來雖有加強，但在術後重建方面，因為不受到重視，大部分醫生對於學習這項吃力又不討好的技術意願則日漸低落，造成無法培養出精實的專業醫生。

目前台灣乳房重建可分為矽膠袋和自體脂肪植入，前者約花費15至20萬，後者因為要求自然的外觀，技術含量更高，需要花費30萬以上，而台灣的乳房重建手術因為被歸類為醫美，健保無給付，成了許多病患接受重建的絆腳石。

乍看之下，重建費用並沒有到天價，但對於已在前期治療花費鉅額的病患來說，也許就是壓死駱駝的最後一根稻草。再加上重建手術治療的是「外貌」而非「生命」，因此常被認為沒有治療的「必要性」，許多患者便會迫於經濟或其他因素，選擇帶著殘缺的身體與自信過完餘生。

正視乳房重建對患者的意義

事實上，亞洲人因為基因問題，罹患乳癌的好發年齡約為44、45歲，近年受飲食、生活作息影響，更有病發提早的趨向。

因此，國健署表示，自今年(114年)起公費乳癌篩檢措施將擴大，放寬乳癌篩檢年齡，補助條件由原本45歲以上至未滿70歲的婦女，擴大至40歲以上未滿75歲婦女。鄭明輝期望，能藉由補助政策，讓病患在０到１期時就篩檢出來，提高病患的存活率。

而在術後重建方面，鄭明輝也不斷呼籲，不要只關注乳癌的治療，病患「身」與「心」的健康型態，同樣是不容忽視的課題。日本在2013年正式將乳房重建手術納入醫療保險給付範圍，減輕患者經濟壓力。韓國緊隨日本，在2015年也將乳房重建納入國民健康保險範圍。在此也希望讀者可以思考，台灣人驕傲的健保制度，何時可以跟上鄰國的腳步，重視乳房重建對乳癌患者的意義。

有了圓滿人「身」 才能圓滿人生

乳癌過去因奪走多位名人的性命，是許多女性的夢魘，現今因醫療的進步，存活率已經達到99%，不再被視為絕症，但術後的恢復、重建，仍是讓女性苦惱的課題。

鄭明輝從業二十多年，已幫助超過一千多名失去乳房的女性找回自信，除了在台灣乳房重建領域擁有不可撼動的權威，其名聲同樣享譽國際，有來自世界各地的患者得知鄭明輝的專業後，都會不辭千里的搭飛機來尋求他的治療。

鄭明輝也遇過年齡高達八十歲的患者上門求醫，患者家屬都很反對，擔心她的年齡無法承受手術風險，那位患者告訴鄭明輝：「不用跟他們(家屬)商量，他們不同意，我重建是為了自己不是他們」，最後，鄭明輝評估患者身體狀況後，還是替該病患進行手術，給了她一個圓滿的人「身」。

乳房是自己的，只有自己能決定它最美的樣子。透過重建手術，讓乳癌患者擁有一個機會，可以自信敞開胸懷，重新擁抱人生。