《2025投資大趨勢》當沖降稅概念股 盤點最賺的當沖飆股 哪一檔可能取代世芯-KY？ 教你算成本賺當沖

文．張興華

攸關上市櫃公司交易動能與促進證券市場穩定發展的「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，延長當沖降稅措施3年至116年年底，立法院院會達成共識並三讀通過，展望2025年台股集中市場與櫃買市場成交日均量合計超過5000億元以上將成為常態，不僅為投資大眾投資台股持續敞開便利門，也將為國庫每年貢獻1000億元以上稅收，券商估計每年從中獲取超過2.5億元交易手續費，加上市場資金活絡更能促進上市櫃公司市值增加等，當沖降稅可謂是一舉數得的多贏政策。

擴量造市活絡交易政策不變

面對當沖降稅趕在2024年封關前三讀通過，財政部早已擬妥沙盤推演，不惜以加班方式縮短行政程序，讓當沖降稅能順利於2025年台股開市時銜接上。當沖降稅自民國106年4月28日首度施行，且為期一年，至107年4月28日止，因達成提升台股流動性、增加股市成交量，並發揮活絡交易的造市功能，而延續迄今。

當沖降稅於107年4月28日施行滿一年後，為呼應市場需求，第一次延長當沖降稅自107年4月28日至110年年底止，為期共計3年8個月；延長屆滿後，由於遭逢新冠疫情封控，為刺激金融市場景氣，在朝野共識下決定第二次延長當沖減半3年，自111年起至113年年底止。而本次則是當沖降稅第三次延長，為期三年至116年年底止。

當沖已成台股成交量重要動能

理周投研部指出，根據證交所統計數據顯示，當沖降稅宣布實施於106年4月28日集中市場加權指數收盤為9872點，成交量為1003.4億元，隔年4月30日加權指數收盤為10657.88點，成交量為1190.38億元；第一次延長當沖降稅三年後的截止日，即110年底的加權指數收在18218.84點，成交量為2667.49億元，已較106年4月28日實施首日的加權指數成長84.55%，成交量成長1.47%。

而第二次當沖稅降稅自111年起延長三年後截至113年12月30日止，集中市場加權指數收在23129.2點，成交量為2747.94億元，較第一次延長起始點111年1月3日收盤指數為18270.51點，成長27.28%，成交量則是減少563.46億元，分析年底集中市場成交量萎縮，主要係受年底多數外資休假導致市場成交量縮水之故。

當沖交易稅由原來施行前的3‰，減半降至1.5‰的效益部分，根據財政部提供的資料顯示，自當沖降稅施行至113年年底的三個階段，除了集中市場與櫃買市場日均成交量每階段都有顯著的成長，其中第一次延長的日均成交量較首度實施第一年成長74.73%，第二次延長的日均成交量又較第一次延長成長22.49%，也因為日均成交量放大，進而帶動台股加權指數在資金動能上不斷向上挑戰，並成功站上目前的23000點關卡以上。

理周投研部表示，從數據分析，無論是集中市場或是櫃買市場的當沖金額交易量占比，在當沖降稅延長施行的各階段都是成長，其中集中市場施行以來的三個階段，由最初的近24%成長至113年底的40%以上。櫃買市場的當沖占比更高，由實施第一年的31%，至113年的第二次延長已成長至45%，足證當沖操作已在上市櫃市場中扮演一股重要的動能。

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※精彩全文，詳見《理財周刊》1271期，2025.01.03出刊。