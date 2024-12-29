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台積電、輝達表現旺！這檔ETF鎖定「背後功臣」 成立以來漲逾50%

聯合新聞網／ 理財周刊
台積電、輝達表現旺！這檔ETF鎖定「背後功臣」成立以來漲逾50%。（聯合報系資料庫）
台積電、輝達表現旺！這檔ETF鎖定「背後功臣」成立以來漲逾50%。（聯合報系資料庫）

文 / 張仲華

2024年AI熱潮推動產業升級，帶動AI革命的輝達和台積電（2330）今年表現亮眼。科技產業擔任市場要角，除了AI題材外，機器人、電動車等也為明日之星，隨著時序來到2025年，如何跟上難得一遇的科技浪潮？

台積電、輝達背後的功臣

根據經濟部統計，112年製造業上市櫃公司研發費用達約6,927億元，創下新高。盤點研發費用前三大公司，其中台積電的研發投入最高，達約1,787億元，占整體製造業研發費用的25.8%，金額與占比續創歷年新高，而排名第二的聯發科投入806億元，台積電、聯發科在半導體領域的卓越表現，研發費用應為重要功臣之一。

輝達從2024年初的48美元左右，一路到12月20日的134美元左右，11月初市值甚至一度突破3.6兆美元，成為全球市值最高的企業。根據外媒Wccftech報導，輝達在截至7月底的季度中，研發支出高達約30.9億美元，相比之下，AMD截至6月底的季度研發費用為約15.93億美元，可知輝達在研發上所投入的費用約為AMD的2倍。而根據Tech Fund資料，回顧2013年兩者的研發投入水平相差不大，然而隨著輝達持續投入研發，其技術創新與市場表現顯著提升，市場認為投入研發的不同，可能為兩者差距逐漸擴大的重要原因。

如何衡量科技股？研發費用成關鍵

公司的研發費用對於企業的長期發展和競爭力至關重要，研發成果能夠幫助企業推出創新產品或服務，滿足消費者需求，增加品牌能見度和市場佔有率，這對於產品生命週期短、技術密集的高科技產業尤為重要，是企業實現創新驅動、增強競爭力和長期穩定發展的關鍵策略之一。

盤點市場上ETF中，野村臺灣新科技50（00935）追蹤指數採用研發費用指標。根據彭博、CMoney等資料顯示，臺灣創新科技50指數成分股近三年研發費用佔營收比平均達約7%，相比加權及電子類指數成分股的平均約2.58%與3.61%，再觀察近三年(2021/10/31至2024/10/31)股價表現，臺灣創新科技50指數成分股的近三年平均漲幅達約96.17%，勝過加權指數(約34.34%)與電子類指數(約53.78%)。

科技ETF比較 含「積」量一次看

以下比較科技股的相關ETF，從追蹤指數來看，可知中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)以半導體產業為主軸，再綜合其他指標來進行篩選。其中，00935追蹤指數奠基於FactSet RBICS Level 6總計的73個次產業，再綜合考量財務指標、成長指標（研發費用佔營收比重）、動能指標等，聚焦50檔持續投入研發創新的公司。

截止至2024/11/30，若以台積電持股來觀察， 00935持有台積電約29.84%，佔比相對較高，而在報酬率部分，雖然成立時間不盡相同，但00935成立以來至2024/10/31約50.82%，表現不俗，推估其背後的可能原因，包括含「積」量占比，還有指數獨特的「研發費用」，來跟上創新科技浪潮。

00935 獨特研發費用選股 搭創新科技

00935透過追蹤「臺灣創新科技50指數」持續網羅具有研發創新的公司，不僅搭上AI，更是有5G+、電動車、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算等題材，獨特指標「研發費用佔營收比重排除最差25%及小於2%」更是瞄準科技股的「創新能力」。

再看到成分股，且前述提到的台積電與聯發科也為00935前兩大成分股(截止至2024/10/31)。除此之外，00935是目前市面上獨特採用研發費用選股的ETF，因此也鎖定了其他「研發創新」比重大的科技股，目前約有70.22%的「發輝積蘋」佔比，無論是希望參與AI盛世，準備迎接下一波「發積」行情的投資人，或是跟上科技多元題材，00935都提供一次性布局這些創新科技龍頭的機會。

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