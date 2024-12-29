經營逆境貴人適時出現 邱士瑀的使命感 藝術與公益的理財規劃

文．張育銘

邱士瑀，糖和居Rachel Art Gallery總經理，歷經生命、事業多重挑戰，憑藉堅韌信念與社會支持，開設畫廊並推動環保公益，立志將藝術之美與愛心傳遞給社會。

早期人生的挑戰：生命起步的艱難

出生僅六個月便罹患先天性心臟病，這個疾病讓邱士瑀幼年時期的體力相當弱小，常常需要接受醫療照護。三歲時，因為一次醫療失誤導致髖關骨被切斷，讓她在成長初期面臨了許多同齡人無法想像的困難。

從坐輪椅到穿鐵鞋、拄拐杖，這些生活的限制讓她在心理和生理上都承受了巨大的壓力。每天在台大醫院進行康復治療，幾乎成了邱士瑀童年生活的全部。然而，這些磨難並沒有將她擊垮，反而讓她學會了在痛苦中堅持與忍耐，這種精神也在未來的創業和藝術人生中成為邱士瑀最大的力量來源。

在23歲時，決心創辦一家屬於自己的複合式餐廳，實現自己的事業理想。這不僅是一家提供餐飲服務的場所，還是邱士瑀人生中一次重要的突破，象徵著從挫折中自我重建的勇氣。

青年創業的起伏：美食之路的初步嘗試

餐廳的開辦受到美食家費奇的大力支持，多次在各大媒體報導，並成為台北的明星餐廳。隨著客源穩定，邱士瑀受邀在遠企購物中心開設第二間旗艦店。

然而商業競爭的殘酷和經營管理的複雜，讓她逐漸感受到經營壓力。三年半後，由於各種營運問題，遠企的旗艦店竟慘賠了800萬元。儘管這次失敗對邱士瑀來說是一個沉重的打擊，但因店裡雇用的員工多為身心障礙者，她不忍心關閉店鋪，讓大夥兒失去賴以維生的工作。這種社會責任感促使邱士瑀再度尋求新的機會。

逆境中的再起步：小花車與新生

「在我最為困難的時刻，幸運地得到了台北101董事長林鴻明先生的幫助，給我機會在台北101開設一個小小的伴手禮花車櫃位。」她娓娓道來，這個花車雖然規模不大，卻讓邱士瑀有了重生的機會，能在小而穩定的經營中逐漸找回信心。

在經營花車的過程中重新思考營運模式，深刻體會到小而美的價值。這段時光也體會到即使在極端困難的情況下，仍然可以找到另一條生路，只要願意堅持下去。

隨後，邱士瑀得到了遠東集團副總林錠砲先生的指引，在他的教導下熟悉了股票投資，買低賣高嚴格設定停損停利的操作原則，獲得第一桶金近2000萬元，不僅讓她重建了經濟基礎，也讓她更加明白社會上互助精神的重要性。

此後，遠東新世紀董事長席家宜也經常支持邱士瑀，尤其是在幫助弱勢族群上，更是不遺餘力，席董的鼓勵給了邱士瑀和夥伴們無比的動力。

回歸藝術的夢想：畫廊與公益

48歲那年，邱士瑀再度受邀回到遠企購物中心，這次她帶著對藝術的熱愛與公益的初衷，以及遠企購物中心主管羅中秀的鼓勵下，創辦了糖和居Rachel Art Gallery。

這個藝術旅程，始於一次意外的邂逅。在仁愛路的北平都一處餐廳，邱士瑀被一幅西藏風情的畫作深深吸引。畫中，一位藏族長者牽著一名小孩，在雪地行走，那背影儼然是奶奶照顧自己的模樣。那一刻，她感受到藝術不只是視覺的享受，更是一種情感的連結與生命的共鳴。

這場邂逅開啟了她的收藏之路。「隋江勝老師的作品，透過細膩的筆觸講述歷史與情感的交織，使我每每駐足沉思」；另外，黃建華筆下的鄉村與動物，則喚起她對自然與人性純粹之美的嚮往。

後來陸續有幾位藝術家讓邱士瑀欣賞不已，包括Angela廖小燕的立體畫作，以強烈色彩與女性堅韌為主題，更讓她深深共鳴，成為後來收藏最多的藝術家。

艱辛經營與貴人相助

這間畫廊承載了許多藝術家的夢想，邱士瑀希望通過藝術作品的義賣來為更多有需要的人提供幫助。多年來的藝術收藏，不僅是一個個美麗的作品，更是一個將美好分享給大眾的心願。她在畫廊中陳列著這些作品，並且透過展覽和義賣，將部分收益捐出，以成立一個基金會，專門幫助弱勢的藝術家，在藝術的領域大放異彩。

畫廊成為藝術交流空間，更讓她在公益道路上邁出實質的一步，成為邱士瑀人生後半段重要使命。糖和居不僅是畫廊，更是她為後半生留下的美好承諾。

台灣的藝術市場一直不如其他國家熱絡，經營畫廊並不輕鬆，但她依然堅持下來。遠東銀行的持續支持，尤其是董事長秘書董藹莉女士的多次照顧，成為邱士瑀堅持下去的重要動力。

董秘書不僅對她以及藝術家們表示高度肯定，還親自購藏許多作品，這些支持讓她得以在藝術與公益共存的理念下，持續推動畫廊的發展。五年來的艱辛經營，不僅讓她更堅定自己的信念，也在逆境中看見希望。

環保事業的契機：空氣品質的改善與公益理念的結合

2024年對邱士瑀來說是一個重要的轉折點，也是一段充滿新契機的旅程。這一切的開端，來自日清紡集團旗下NTI公司部長小幡昌信先生，他了解到邱士瑀計畫成立基金會的理念，積極為她牽線引薦合作夥伴，並提供了寶貴的資源與支持。同時，台北市環保局局長吳盛忠也推動了「室內空氣品質金級場所認證」政策，讓「糖和居」Rachel Art Gallery成為首批獲得此項榮譽的藝術空間。

能夠順利取得這項認證，關鍵在於「糖和居」採用了由日清紡亞洲區代理的Airgle空氣清淨機。Airgle系列產品通過美國FDA認證，尤其是AG900型號，作為其旗艦機型，結合了H14等級的cHEPA濾網與專利UV殺菌技術，能夠有效去除PM2.5、揮發性有機化合物(VOCs)、過敏原、黴菌孢子等微小污染物，並具備消滅細菌與病毒的功能。核心技術Titanium Pro光觸媒濾網專為深層消毒與空氣淨化而設計，達到醫療級的空氣潔淨效果，這是能夠通過台北市室內空氣品質金牌認證的重要原因。

日清紡選擇與邱士瑀合作的起點，來自一個溫暖的相遇。社長石坂先生第一次見到她時，便被她堅定而真誠的笑容所打動。他說：「妳的笑容，讓我相信我們能夠攜手合作，並為環境與人類創造更美好的未來。」這份信任與共鳴，成為雙方攜手推動空氣品質改善與公益事業的重要基石。

在這個合作的過程中，社長石坂先生的一句話：「事業必須對人類有益，才能救人救世界。」深深地啟發了邱士瑀，促使她毅然決定成為Airgle清淨機在台灣的經銷商，期望透過這項優質產品，為社會環境帶來實質的改變，讓更多人能夠享受乾淨、健康的空氣。

對奶奶的感恩 與遠東銀行的信念共鳴

在這段漫長而不凡的人生旅程中，她最感謝的便是奶奶邱陳英妹，奶奶在她成長過程中無微不至的陪伴和始終不放棄的支持與鼓勵，讓她得以在逆境中重新站起來，成為她人生中最強大的支柱。

此外，邱士瑀深深感謝遠東銀行的信任和支持，讓她得以實現「藝術與公益共存」的理念。正是他們的持續支持，讓她能夠在藝術創作和經營畫廊的過

程中，為弱勢族群帶來更多溫暖與實質的幫助。邱士瑀堅信，只要保持一顆感恩的心，並用心去回饋社會，就能讓藝術和愛心成為一股力量，影響更多的人。