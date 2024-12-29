快訊

分析再押可能性「不高」...柯文哲重開羈押庭 綠議員憂串供之虞

三重洗車行開幕 警方取締門口違停…赫見員工竟是通緝犯「當場帶走」

濟州航空班機墜毀…其中1個黑盒子被尋獲 將協助釐清失事謎團

《2025投資大趨勢》蛇形刁手 從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

聯合新聞網／ 理財周刊

文．張興華

金蛇年行情會不會如蛇行般難以捉摸？聚焦趨勢產業鎖定高成長低基期的潛力股，仍是不變的目標。《2025投資大趨勢》繼續鎖定AI、金融與多功能機器人零組件，並搭配技術線型，以長線保護線的精神，嚴選富題材、獲利好、股息殖利率高、技術指標翻多的個股，做為迎接元月行情的口袋名單。

在即將告別2024年最後一周，也將喜迎嶄新2025年的開始，綜合國內多家券商及外資法人展望新的一年，台股將延續上市櫃企業獲利佳績，以及在AI產業帶動新一輪的市場需求，加上晶圓代工龍頭台積電(2330)將持續扮演全球AI科技產業供應鏈火車頭的角色，預估明年第一季可望延續12月的多頭，呈現淡季不淡的格局。

2025首季可望淡季不淡

上期封面故事已針對台股明年首季的短線布局詳加分析，且鎖定IC半導體、先進封裝、伺服器、雲端服務及AI ASIC等族群個股布局。本期則因美國聯準會(Fed)主席鮑爾在宣布降息一碼的同時，考量美國經濟表現趨於好轉，並暗示明年將減緩寬鬆速度，被市場解讀為明年美國降息次數將只有兩次，低於9月時公布的四次，且預計明年降息時間首次將發生在7月。

受到聯準會對降息首度出現偏鷹的態度，除了造成美股四大指數自12月18日起連續兩日下挫收黑，台股也受到美股拖累，造成12月19日、20日連續兩日加權指數共重挫658.42點，直至美股上周五(12月20日)消化完鮑爾偏鷹的降息態度，且認定未來進入降息循環的趨勢不變下，美股四大指數由黑翻紅並收漲，連帶台股12月23日受到激勵也開高走高，終場以大漲594.29點作收，一舉收復所有均線之上。

川普2.0效應元月啟動

理周投研部指出，對於台股2025年的展望，內外資法人多持樂觀的態度看待，雖然美國聯準會對降息週期減緩，但基本上降息的主軸是不變且持續的，這部分有助於資金行情的延續，同時在AI帶動相關科技產業的市場需求增溫，將促使台股上市櫃公司營收獲利可望持續增長，成長幅度預估年增至少有15%以上。此外，隨著企業獲利增長，亦可帶動國內經濟成長率呈現逐季成長趨勢，且經濟成長也將和台股加權指數成長相伴同行。

雖然市場對於台股明年發展趨勢多持正面看法，但在邁入2025年第一季的同時，全球金融市場亦將面臨川普就任後採取的多項政策，如美元升值、提高關稅、中美貿易大戰擴大、驅逐非法移民等等的不確定性經濟措施的干擾，將造成美股甚至全球金融市場的巨幅波動，台股與美股連動頗深，自然無法置身事外，難逃受波及的命運。

鎖定高殖利率金融股避險

因此，對於明年第一季操作建議，野村投信基金經理人謝文雄表示，建議抱緊長期產業基本面趨勢向上的類股及標的，勿隨市場波動起舞，會是最佳因應之道，且受惠於政策以及成長趨勢明確的族群，仍具有投資價值，所以第一季操作選股重要性大於選市。凱基證券研究部門則指出，因應台股第一季轉折的資金配置，可轉向高殖利率個股布局，讓投資人有進可攻退可守的操作選擇。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1270期，2024.12.27出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1270期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

理財周刊

追蹤

延伸閱讀

類股快速輪動 搶賺紅包快跟上！

經濟日報社論／美國低利率時代走到終點

Fed傳聲筒解讀：超低利率年代落幕

鮑爾一席話 美股「恐慌指數」衝高後回落

相關新聞

因應川普交易3.0版 Fed準備鷹式降息

鷹式降息

《2025投資大趨勢》蛇形刁手 從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

《2025投資大趨勢》蛇形刁手 從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

經營逆境貴人適時出現 邱士瑀的使命感 藝術與公益的理財規劃

經營逆境貴人適時出現 邱士瑀的使命感 藝術與公益的理財規劃

這檔搭上AI伺服器液冷散熱方案 獲鴻海驗證股價整理後轉強

這檔搭上AI伺服器液冷散熱方案獲鴻海驗證股價整理後轉強

台積電、輝達表現旺！這檔ETF鎖定「背後功臣」 成立以來漲逾50%

台積電、輝達表現旺！這檔ETF鎖定「背後功臣」 成立以來漲逾50%

這日股ETF金融佔比高 受惠升息與日企轉骨！

這日股ETF金融佔比高 受惠升息與日企轉骨！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。