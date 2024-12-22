高雄指標建案保泰一品 百貨商圈交通一次擁有

文 / 理財周刊新聞中心

一座城市的發展必然與交通建設、商圈與產業興盛、人口結構有其關聯性，高雄在縣市合併前，市區早期商業發展區域集中於鹽埕、前金、新興區一帶，而高雄縣則以鳳山為主要發展重心，除了當時市政中心座落與此外，緊鄰南高雄的鳳山五甲地區，因前鎮加工出口區建立帶動緊鄰區域發展，大量人口進駐周邊產生聚落，讓五甲地區生活機能快速建立。

而五甲地區不同於舊鳳山的規劃，五甲擁有格狀道路系統與整齊街廓優勢，其便利性與居住品質讓人住進來就離不開，然因此區開發早、舊透天社區林立，近年區域人口已面臨想換屋卻找不到新建案的窘境，這讓耕耘高雄已久的城揚建設，費心溝通規劃取得保泰路一處完整基地，推出新案「保泰一品」，消息一出即受到區域民眾關注。

高雄新興商圈崛起 舊生活圈保值性更佳

現今房市目光焦點雖多著重在北高雄，但其背後原因正是人口外溢與新產業聚落造成。若從高雄商圈發展的演進歷史來看區域發展，可以發現高雄城市規模持續擴大升級，過去依賴港口與商業繁榮的區域外溢促成了三多商圈興起，如今南高雄除了三多商圈外，北高雄商圈也逐漸蓬勃發展。隨著建商大規模推案，人口遷移版圖發生了顯著變化，加上半導體產業落戶楠梓橋頭，故吸引了大量外地買家對北高雄產生濃厚興趣。

即便如此，作為高雄地王的三多商圈並未因此黯然失色。隨著高雄市政府的大力推動，南高雄的亞洲新灣區匯聚了公私領域資源，加上未來特貿、205兵工廠的遷移，預計將為南高雄創造出新的發展亮點。

從政府推展的建設方針，可看出未來北高雄將是產業核心，南高雄朝商貿觀光發展，透過完善的交通網絡緊密連接，推動著城市脈動，而在周邊發展本就成熟的商圈，其房地產保值性不減反增，五甲商圈就是最好的見證。

五甲生活圈發展成熟且人口密集飽和，區域內可供開發的土地日漸稀少，導致人口逐漸外溢至77期重劃區，該區因此被稱為「新五甲地區」；然而77期重劃區內的生活機能尚未完全到位，多數居民仍依賴五甲商圈的成熟機能以滿足日常需求，這也讓五甲商圈的便利性與價值難以撼動。

「保泰一品」4百貨6商圈5大交通 盡在15分鐘

「保泰一品」基地位於五甲商圈保泰路上，負責銷售的專案經理陳濟熏指出，因區域位置近三多、前鎮，因此從基地往外擴15分鐘的生活圈，可串接5線大道中山、三多、保泰、五甲、南華等路程下，由小商圈到大百貨商場，南高雄的生活休閒娛樂一網打盡。

從保泰路商圈沿線開展而出，著名的肉豆公市場、瑞興市場就在樓下，對街即可採買；便利帶狀商圈從生活採購到餐飲娛樂樣樣俱全，鄰近瑞隆路商圈更是熱鬧非凡，聚集了眾多知名連鎖餐飲品牌，為五甲區域的居民提供了豐富的生活選擇。這些商圈不僅讓住戶可以輕鬆滿足日常需求，也增添了社區的活力與便利性。

此外，五甲區域內還環繞著多個區域型商圈，如武慶、海洋、大明等，這些商圈與保泰路、瑞隆路商圈緊密連接，形成了連成一片的商業網；而15分鐘內可達的百貨商場，更包括了三多商圈內的大遠百、新光三越、SOGO、亞灣區統一夢時代、SKM，及未來鳳山三井Lalaport等購物中心，無論身處何地，都能在短時間內抵達各大商圈，生活更加便捷。

五甲區的商圈發展成熟且多層次，無論是日常生活需求還是休閒娛樂需求，都能在這些豐富的商圈中得到滿足。這種多元而便利的生活機能，使得五甲區域成為了高雄市內宜居的代表性地區之一。

城揚建設傾心琢磨 擘劃鳳山地標傳家宅

正是看中五甲商圈的價值，高雄城揚建設於此推出「保泰一品」，該基地共982坪，位於保泰路、南華路、善政街、善和街，具有完整的街廓、四面臨路且進出動線流暢，更是此區少見的大樓預售案，不僅打造鳳山區第一高大樓，更完整移植城揚建設過去在美術館建案的設計風格。

「保泰一品」為地上24樓，雙樓高塔規劃，以法國ART DECO藝術為外觀設計，使用簡潔、俐落的線條賦予典雅、精緻、現代化的建築語彙，足見城揚建設對此建案不言而喻的意義，擘劃鳳山地標足以傳家。

一如城揚建設美術館的建案規劃，裡頭有公設包括健身房、KTV、交誼廳、運動Bar等實用性的空間配置，單層4戶、6戶，主推3～4房，空間舒適且通風採光具佳，符合自住、換屋客群需求。

隨著鳳山區商場、交通建設帶動利多，區域環境將再次提升，可預期未來房價補漲趨勢之必然，而隨著小宅化發展，未來市場上更難有適宜居住的坪數可供挑選，在城揚建設品牌力的加持下，「保泰一品」勢必成為重視居住空間與品質的優質選擇。