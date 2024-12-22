精緻化創造差異 大春煉皂百年高顏值製「皂」工藝 揉合傳統與現代的新美學

聯合新聞網／ 理財周刊
從創業初期，大春煉皂一直秉持「對人、對地皆友善」的初心，經歷百年依然未變。
從創業初期，大春煉皂一直秉持「對人、對地皆友善」的初心，經歷百年依然未變。

文．趙正瑋

午後的陽光斜射迪化街，熙來攘往的街道上承載著歷史的斑斕軌跡，大春煉皂的門市就坐落在迪化街上，古早味洋樓的內部在新裝潢的翻新下，揉合了傳統與現代，但「對人、對地皆友善」的初心卻不曾改變。

溫暖與現代化氛圍結合

走進店內，柔和的黃燈與工業風格的金屬置物架協調的彼此鑲嵌，各式各樣精美的肥皂和禮盒陳列在架上，店內還有古早時製作肥皂的機械模型，充滿了時代感。

大春煉皂第三代李國榮總監表示，香皂的用途雖然是清潔，但透過精緻的外型、顏色，以及清潔後的舒適感，營造一種溫暖的感覺。充滿金屬感的置物架則希望傳達現代感，讓顧客沉浸在傳統與現代的氛圍中。

日式職人DNA的臺灣品牌

20世紀初期的臺灣，對於清潔衛生的觀念不像如今的普遍，適逢日本的清潔觀念開始傳至臺灣，1923年一位日本人井上權七先生創立「臺灣石鹼合資會社(大春石鹼)，並在新觀念的飛速傳播和洗滌效果極佳的情況下，成為肥皂業龍頭之一。

大春煉皂第一代李水土先生也在這波潮流中，創立「株式會社水記號」，專營蠟燭、肥皂製作與販售。二次大戰後，隨著日人離臺，李水土接手大春石鹼，承接日本職人製皂工藝，融合兩種文化並確立了「與土地共存」的價值觀。

大春煉皂不但保有匠人精神，更在創業初始就確立愛惜環境的品牌價值觀，而且，美感、環境友善、誠信，皆成為大春煉皂的品牌堅持，與現代的潮流不謀而合。

家族企業接班 最大挑戰就是溝通

本來從事設計工作的李國榮與家族溝通後，決定返回大春煉皂擔任品牌總監。不過李國榮並沒有品牌經營和領導團隊的經驗，面臨這些情況，李國榮笑笑地說，剛開始接班，最大的挑戰就是溝通，與大哥、姊姊一起規劃事業發展時也會有意見不同的時候，但大家的想法都一致：希望大春煉皂變得更好，決定方向後就全力以赴。

在管理團隊上，李國榮對於自我的要求就是以身作則，而且在錯誤發生後，要做的並非是檢討誰犯了錯，而是思考解決的方法，團隊向心力也會增加，員工反而會更願意承擔責任和分享新創意，也能提升同仁的成就感。

從實體到線上 適應現代消費趨勢

在大春煉皂的網站上可以看到琳瑯滿目的特色香皂，不只一般洗滌身體的香皂，也有清潔頭髮、臉部，以及家事用的香皂，顧客體驗滿意的話，很有可能再購買洗臉、洗髮的香皂。

李國榮希望藉由實體店的沉浸式體驗與線上商店的廣泛傳播，既吸引體驗過後對品牌認同的顧客，也能觸及到潛在的未到店消費者，推廣大春煉皂的產品和理念。

此外，大春煉皂也與許多海內外廠商和活動聯名推出產品，跨足許多不同領域，從藝術、棒球運動、威士忌、跑車等題材，皆能看到大春煉皂獨具巧思的設計感，對顧客來說，這不僅是香皂，也是一件藝術品。

精緻化創造差異

在產品架上除了色彩、造型繽紛奪目的香皂外，包裝的盒飾也相當精美，對於美感，李國榮堅持產品不但要好用，也要滿足視覺、味蕾，走向精緻化是創造品牌差異的關鍵。

李國榮以美感串聯傳統與現代，讓品牌形象精緻化，從剛接班時的摸索，到設立方向、團隊領導、與消費者溝通，李國榮一直在持續思考、突破大春煉皂的框架，未來也會在創新、精緻化的發展上堅持「對人、對地皆友善」的初心。

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