這檔團隊發跡在被動元件稱雄 半導體封測營收占比9成以上

聯合新聞網／ 理財周刊
半導體示意圖（路透）
半導體示意圖（路透）

文 / 許博

台積電未來將供應多功能機器人所需晶片，啟動新的建廠計畫，相關供應鏈股將直接受惠，萬潤就是其中一家台積電供應鏈的半導體封測廠。

萬潤股價在9月份業績公布後，股價反映公司基本面利多，創556元高價後拉回整理。因為漲太多受主管機關處置變更交易方式，目前已經恢復正常交易，股價最低到397元止跌整理中。

萬潤設備廠萬潤(6187)今(2024)年11月營收5.28億元，月增加3%、年增350%。累計1~11月營收達49.77億元、年增364.99%，改寫同期新高紀錄。

從圖一可以看出，萬潤最近幾個月營收持續創高，過去一年來營收逐月成長。

萬潤不僅營收成長，每股盈餘獲利也是逐季成長，2024年前三季每股盈餘分別是2.07元、 3.23元、 5.32元，前三季累積10.3元。

萬潤為自動化機器設備供應商，2023年營收結構為半導體封測設備佔約77%、被動元件設備約佔近1成，其餘為LED設備及其他。2023年半導體封測設備佔萬潤營收比重達7~8成，以晶圓代工、封測龍頭為主要營收來源，到了2024年前三季更高達9成營收占比92%。主要客戶包括台系晶圓代工客戶，還有日月光投控(3711)；LED廠則有億光(2393)、晶電等客戶；被動元件設備客戶則囊括亞洲地區主要包括台灣、中國以及日本等眾多廠商。

法人表示，近期兩大客戶皆上修2024年資本支出，將擴大先進封裝產能，可望挹注萬潤的點膠機、 AOI檢測等相關產品營收，再搭配被動元件市況溫和復甦，預期其2024、2025兩年營運可連續攻高。隨著半導體產業的發展，2000年萬潤在跨入半導體Flip Chip 2004年在南科設立半導體廠。半導體的特色是尺寸越來越小，線路卻越來越多，功能要求越來越多。主要往來客戶有100多家。

展望後市，法人預期，由於CoWoS設備在2024年、2025年皆處於交機高峰期，第三季營收19.4億元刷新單季紀錄，第四季可望續揚，整體營運前三季已超越2022年高峰水準。近年毛利率穩定在47%~52%區間(參見圖五)，使得獲利穩定。外資法人原估今、明、後年每股純益分別為12.8元、18.7元，日前上調今、明年至15.8元、23.5元。雖經萬潤澄清並未發布財測，但此訊息透露外資對於萬潤今、明兩年的成長趨勢持樂觀預期。

理周投研部表示，萬潤在2023年營運欠佳的原因是因為電子庫存去化比較慢，2024年營運則是持續樂觀，主要的成長動能來自於A I的興起，帶動2.5D、 3D封裝需求增加很多。未來三年樂觀主要是因為A I的興起，從A I伺服器到邊緣AI的興起，都將帶來需求商機。萬潤今年前三季營收39.37億元已經超越歷年全年營收。

未來股價將反映營收與獲利，操作上採逢低布局、拉回找買點，目前正在整理擇低點布局。

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