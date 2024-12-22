這日股ETF金融佔比高 受惠升息與日企轉骨！

文 / 張仲華、林庭頡

自2021年日本的證交所改革措施以來，不僅推動日企轉骨，更進一步帶動股票回購、股利提升等，日股ETF受到市場高度關注下，2024年有許多日股ETF新兵報到，成為日股投資新選擇！但近期投資人礙於日本升息，而對於日股保持審慎態度，但是升息一定不利股市嗎？如何掌握2025年日股投資脈絡？

升息反而受惠？金融產業受矚目

日本央行2024年結束負利率政策，11月東京核心消費者物價指數（CPI）年增2.2％，高於10月的1.8%以及市場預計的2.1%，推升日本央行12月升息的可能性，升息通常被市場解讀不利股市，但是考量到日本長達多年的負利率政策與通貨緊縮，近期日本經濟開始出現結構性的正向變化，例如薪資成長帶動消費支出等，造就日本背向全球降息趨勢，日本有機會走出失落的三十年。

此外，並不是所有產業都不樂見升息，根據彭博資料統計，自2024年3月19日至11月29日，觀察日本央行首度進入升息後，東證指數的各類股表現，其中金融類股有高達約19.2%的亮眼表現，其次為工業約13.1%，可知升息環境有機會能提振金融本業營運，升息可以使放貸收入增加，利差擴大對於金融本業發展有利。

日股ETF大PK 00972含「金」量高

對於投資人來說，2024年以來有許多日股ETF新選擇，以下比較日股ETF的相關資訊，日股ETF大致可分為追蹤大盤或是追蹤其他特定指數，以圖表中的日股ETF為例，國泰日經225（00657）與元大日經225（00661）成立於2016年，且皆為追蹤日經225指數，而2024年甫成立的中信日本商社（00955）、野村日本價值動能高息（00972）等則是追蹤特定指數，聚焦特定議題。

從追蹤指數大抵可看出ETF選股邏輯的差異，日經225指數是從東京證交所上市的公司裡，選擇具代表性、流動性強等的225家公司，產業包括科技、消費、金融、原物料、設備、基礎設施等六個領域，相比之下00972、00955追蹤指數，前者選股邏輯搭上日企改革重視的PBR(股價淨值比)，00972透過獨創的PBR動能指標(6月股價淨值比增幅) 、EPS動能指標(預估EPS及當前EPS增幅)及股利指標(彭博預估股利殖利率)篩選，瞄準價值股，後者聚焦以貿易與經銷相關公司。

再看到產業配置，截止2024/10/31月報資料，00657與00661以科技佔比相對較高，而00955則是以工業占比較高，然而00972(截至2024/9/30)金融產業占比高達約28.95%，為日股ETF中佔比相對高，市場擔心升息不利股市，聚焦價值股的00972，若未來日本央行升息，反而有機會受惠。

改革利多挹注 巴菲特再發債

除了證交所改革題材外，2024年10月底，股神巴菲特發行日圓債券，總規模高達2,818億日圓，暫居史上第二大，後續有機會成為日股新活水。2021年後東京證交所推出一系列改革政策後，價值股一躍成為市場主角。根據彭博資料顯示(2015/12/31至2024/9/30)，在2021年推動股價淨值比(PBR)改革後，價值股搭上政策改革，東證價值股指數表現勝過日本主要指數，而彭博日本價值動能高息指數表現又勝東證價值股指數。

00972追蹤「彭博日本價值動能高息指數」，是動能高息的日股ETF，指數為獨創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制，且除了股利指標外，還考量了股價淨值比(P/B)及每股盈餘(EPS)的成長。2024年有許多日股ETF新兵，但與眾不同的00972，不僅聚焦價值股，緊跟日企改革的第一線，更有獨創PBR+EPS雙動能指標。00972將以15元發行價，預計12/18開募，有機會跟上脫胎換骨的日本「錢」景。