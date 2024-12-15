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日本背後的辣個男人 這日股ETF搭政策起飛！

聯合新聞網／ 理財周刊
川普當選後，帶動美元走強，日圓走貶有利日企出口，綜觀來看，在政治變數干擾鈍化後，日股近期受巴菲特青睞，受到全球矚目！（路透）
川普當選後，帶動美元走強，日圓走貶有利日企出口，綜觀來看，在政治變數干擾鈍化後，日股近期受巴菲特青睞，受到全球矚目！（路透）

文 / 張仲華、林庭頡

川普當選後，帶動美元走強，日圓走貶有利日企出口，綜觀來看，在政治變數干擾鈍化後，日股近期受巴菲特青睞，受到全球矚目！在東京證交所社長岩永守幸推出的一系列改革政策下，搭上日本經濟迎來春燕，日股有機會越來越旺！

日企拚轉骨 日本走出失落三十年

日企長期忽略股東權益使企業價值低落，2021年日本的證交所推動一系列改革措施，2023年東京證交所更要求PB小於1的上市公司需提出改善計畫，為了提高提高股價淨值比(P/B)，日企積極透過回購股票或提高股利，法人預估今(2024)財年的股票回購與股利發放總金額有機會創高峰，達到約34兆日圓。

日股除了政策利多外，更是受到內外資的點火，內資得益於日本個人儲蓄帳戶(NISA)帳戶免稅額度大幅提高，預估家戶對股市的投資有機會持續向上，而巴菲特投資五大商社，吸引全球的目光。此外，2024年日本春鬥薪資調升5.28%，薪資所得成長可望帶動消費支出，且日本央行與全球降息趨勢背道而馳，結束負利率政策，並開始升息，日本有望走出失落的三十年。

日股ETF新兵 擁獨創雙動能篩選機制

日股得天獨厚的背景，使過去長期被低估的價值股，有了價值重估的機會，價值股近期表現領先大盤。這檔野村日本價值動能高息ETF(00972)追蹤彭博日本價值動能高息指數，有全台獨創的PBR+EPS雙動能指標，並著重價值股。根據彭博數據統計(2020/12/31至2024/9/30)，自2021年證交所改革以來，TOPIX價值指數年化報酬率優於TOPIX指數，不同於台美股以科技股為主軸的股市生態，而彭博日本價值動能高息指數表現則更突出。

進一步來看，彭博日本價值動能高息指數先以流動性檢測、分析師覆蓋率和股利率做初步篩選，再根據獨創的PBR動能指標(6月股價淨值比增幅) +EPS動能指標(預估EPS及當前EPS增幅)及股利指標(彭博預估股利殖利率)篩選，及其他指標或分數計算等，最後依照流通市值與股利率進行加權，選出 50 檔成分股，且為避免過度集中，單一個股上限為8%。指數於2024/9/30的產業配置上，以金融產業約28.95%占比較高，若未來日本央行升息，可望受惠而有所表現。

瞄準價值股成長趨勢 掌握日股投資脈絡

日本經濟出現結構性改變，日企拚轉骨，日股也迎來多個利多，野村投信發行的00972將於12/18至12/23開始募集，野村投信股東野村資產管理成立迄今已有65年，身為日本最大的資產管理公司及日本最大ETF發行商，熟悉日股生態，經驗傳承。00972鎖定股價淨值比動能、獲利成長動能，和市面上的日股ETF相比，其他日股ETF多聚焦在特定產業或是大盤指數，00972則是聚焦日本政策改革紅利的一籃子價值股，金融產業占比相當高，一方面受惠日本央行升息循環，一方面又搭上政策改革紅利！發行價15元同時搭配季配息的00972，成為投資日股的新選擇。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1268期，2024.12.13出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1268期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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