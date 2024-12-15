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深入社區回饋社會 保健食品品牌「PRIMEPLUS健康設計家」透過公益傳遞正確生活保健知識

聯合新聞網／ 理財周刊
圖/現場活動畫面
圖/現場活動畫面

文 / 趙正瑋

台灣保健食品領導品牌《PRIMEPLUS健康設計家》，近期展開一系列公益活動，藉由品牌專業營養師到台北市各地的社區關懷據點、長照機構進行公益講座，與民眾面對面交流，深入淺出地分享正確且實用的生活保健知識。

以專業為根本 傳遞正確實用的健康觀念

在演講中，《PRIMEPLUS健康設計家》品牌營養師以「脂肪」為題，說明由於現代國人在油脂中抗發炎的omega-3與促發炎的omega-6攝取比例嚴重失衡，約為1：22，導致人體促發慢性發炎反應，增加了肥胖與心血管疾病發生的風險，讓大家對於脂肪有著不健康的印象。但其實脂肪並不完全這麼可怕，脂肪在人體內有多種重要的功能如儲存能量、製造荷爾蒙、維持神經系統功能、合成維他命D等。透過生動的生活實例，營養師指出，選擇正確的油脂攝取健康脂肪，其實是對於人體有重要的助益。

針對日常飲食中經常面對的「如何選擇肉品與食用油」問題，營養師分享了實用的選購與烹調技巧。例如，建議選擇脂肪比例適中的部位，如豬後腿肉、雞胸肉或魚類，並避免高飽和脂肪酸的加工肉品；在食用油的選擇上，則推薦橄欖油等健康油品。

整場活動氣氛熱烈，吸引了眾多居民參與。現場也有互動的環節，現場民眾針對自己在飲食上的問題直接向專業營養師提問。許多民眾在活動結束後也紛紛表示，希望未來能有更多類似的講座，幫助大家提升健康意識。

積極投入公益回饋 未來持續推動

《PRIMEPLUS健康設計家》創辦人鄭文華表示，我們透過專業力量與公益活動，希望讓每一位民眾都能獲得正確的健康資訊，尤其是在資訊快速傳播的時代，幫助大家過濾迷思、掌握正確健康之道也是我們的使命。同時也透露，未來將持續投入公益，盡我們所能的為更多需要幫助的民眾提供最專業的服務。

《PRIMEPLUS健康設計家》秉持「為你設計健康每一天」的核心理念，不僅致力於提供高品質的保健食品，亦積極投入社會公益，透過實際行動回饋社會。這次的公益演講活動，不僅展現了品牌對於分享正確營養知識的重視，也再次彰顯了以專業的服務回饋社會的初心。

活動花絮及更多詳情，請至《PRIMEPLUS健康設計家》官方網站查詢：https://www.primeplus-ww.tw/

※精彩全文，詳見《理財周刊》1268期，2024.12.13出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1268期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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