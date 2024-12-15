從十年無薪到打造能源界Uber 周仕昌：「最大的天賦是努力」

文．黃淑珍 圖．泓德能源提供

從小，周仕昌的家庭就給了他許多空間，由於父母忙著工作，從來不會限制周仕昌做什麼，在這樣的環境下，周仕昌擁有更多獨立思考的機會。

周仕昌說：「因為家裡給的DNA，我在運動上很突出，雖然個子矮矮的，但永遠跑得最快、最遠，跳得最高」。

從國小時，周仕昌就在尋找自己的定位，思考自己有什麼突出的能力，憑藉出色的運動天賦，周仕昌在就讀國小、國中、高中時，不斷的加入各種校隊，並參加全國賽，大學也理所當然的選擇運動相關科系就讀。

大學開始培養思考邏輯與領導能力

然而，進入大學後，周仕昌開始逐漸發現自己的其他特質，成為日後推動自己成為泓德能源總經理的關鍵。

周仕昌在大學就讀時，班上的同學都是亞洲賽、全國賽的冠軍，周仕昌就去分析這些國際冠軍的特質。周仕昌說，這些人有三個特質，第一，他們專注在自己的項目；第二，也是必然的條件—努力；第三，自我內心的強大，在競爭過程中可以保持不放棄。

於是，周仕昌開始思考可以從中學到什麼，向優秀的運動員學習怎麼建立信心，並在困境中突破瓶頸，逐漸培養出自己的觀念、思考邏輯，並藉由參加運動賽事，發現自己擅長領導的特質。

跳出舒適圈後 長達十年無收入

大學畢業後，周仕昌在健身房當教練，而因為具備思考邏輯和一般教練缺乏的運動科學基礎，他在銷售課程上可以說出專業的分析，做出差異。那時，周仕昌一個月的收入就可以達到幾十萬。

即使已經擁有相對可觀的收入，周仕昌卻仍未滿足現狀，他自我揶揄道：「我這麼努力，收入卻只有幾十萬，但這些經理人隨便都年收百萬、千萬」。

他注意到來健身房的客戶，都是從事金融相關行業，具高消費能力的族群，便在和客戶的互動中，學習他們的思維，包含怎麼看公司的財報、商模以及評估公司好壞。

那時，周仕昌認識的經理人正好在創業，他毅然決然跳脫舒適圈，甚至直言不要薪水，只想多學習，看看這個世界。周仕昌在那間公司待了十年，學習商業邏輯，這對他的人生帶來極大的影響，成為他日後經營公司的基石。

周仕昌坦言：「那十年真的很苦，完全沒有收入，家裡給的壓力也很大」，但周仕昌堅信著知識是力量，仍咬牙撐過長達十年的磨練。

苦難是種福報 可以從中發現自己的能力

周仕昌下一段旅程的開啟，是因任職公司出了問題，他說：「苦難是種福報，可以從中發現自己的能力」。這次離開公司後，周仕昌開始創業，嘗試走出自己的路，也因此與泓德能源董事長謝源一結緣。

一開始，周仕昌和謝源一在佛陀紀念館開了一間小小的店面，做佛教文創，也將過去所學的觀念都用上。好景不常，他們發現一間店面的所需採購量不多，無法取得好的成本價，商品也會和其他店重疊，做不出差異化。

於是他們又鑽研出佛教音樂鈴，但佛教的消費群不大，難以當成事業，又恰逢合夥人牽線去日本發展太陽能，周仕昌和謝源一就赤手空拳前往，在沒有資源的情況下，從零開始。

創業雖辛苦 仍遇貴人相助

周仕昌在能源創業初期，可以說是舉步維艱，語言不通、行業不懂、工程不會，要籌備資金也不容易。幸運的是，在找項目的經理人時，很快就出現適合的人選，謝源一的父母也提供了資金的援助。

而謝源一的母親，可說是周仕昌人生中雪中送炭的貴人，也給了他很多寶貴的觀念。因為受過幫助，周仕昌也更願意去回報社會，用生命影響生命，公司長期積極參與各項公益，不管在環境、運動、教育還是藝文上都有著墨，今年12月6日上映的《台灣超人》，背後就有泓德能源出的一份力。

周仕昌如今身為總經理，仍願意親自出國挖掘更多商業機會，並不僅僅是為了財富。對周仕昌來說，財富已經不是唯一的目標，他更在意如何回報世界，以及如何帶給公司同仁美好的願景。

沒讀萬卷書 也能靠行千里路走出一片天

周仕昌說，「我雖然沒有讀萬卷書，但是行千里路，公司也是這樣一步步發展出來的，只要是我們想到了，就會去執行。」周仕昌就像管理球隊一樣領導公司，了解比賽的規則後，制定策略，並將各個領域的人才串聯起來，發揮出最大的價值。

不同角色會有不同的行事作風，經理人追求守成，創業者則是要追求創新、突破，也因此更勇於挑戰。身為後者的泓德能源，與大公司相比更具彈性，也更能夠接受失敗，進而在每次失敗的過程中不斷昇華。

以身作則，是周仕昌帶領團隊時奉行的鐵則，同時，他也堅信努力是自己最大的天賦。在泓德能源，員工總是充滿幹勁，問到原因，他們回答：「老闆都這麼拚了，我有什麼理由不努力？」

能源界Uber─泓德能源

泓德能源能達成今日的成就，背後有數不清的心力，在前期，要懂得土地開發、併網的法規，開始電力交易後，要懂得風險管理，

懂得預測使用者的時間帶，判斷價格和數量的對稱。

公司擁有土木、財務、AI等多項工程技術，最大的優勢在於其完整的人才庫，麾下有一百多位資通訊相關的專業人士，而在未來的電力世界，電力作為一種原物料，就需要透過通訊來控制。

泓德能源標榜「智慧綠電，隨手可得」，透過公司的軟體、通訊能力，解決電力交易中的所有問題，號稱能源界的Uber，同時，也致力於成為亞洲電力交易市場的領導品牌。

台灣目前仍無電力交易法規，只能向台電買電，反之，國外則擁有完整的交易市場。不過隨著近幾年台灣大力發展再生能源，政府也不斷推進提供綠電交易的平台，接下來將會有更多電力交易的法規出台。

堅持每日獨處沉澱思緒

開始經營企業後，周仕昌的興趣就是獨處，他每天都會堅持健走兩小時，利用一個人的時間來沉澱自己的思緒。他認為，人很重要的是沉澱，靜下來檢討自己，有沒有什麼決定做得不對。

對於正在創業的人，周仕昌說，人大概可以分成「知難行易」與「知易行難」兩類，前者需要充實自己的知識，了解商業、技術、資本形成這三大要件，當擁有這些概念後，就會知道要怎麼做。而多數人屬於後者，已經知道一件事，但難以下定決心去做，因此需要跟自己對話，找到實踐的勇氣。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1268期，2024.12.13出刊。