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聯合新聞網／ 理財周刊
以COVID-19爆發的2020年為分界，台股這輪多頭有兩個重要的低點，一個是2020年3月的8532點，另一個是2022年10月的12629點。（路透）
以COVID-19爆發的2020年為分界，台股這輪多頭有兩個重要的低點，一個是2020年3月的8532點，另一個是2022年10月的12629點。（路透）

文．洪寶山

以COVID-19爆發的2020年為分界，台股這輪多頭有兩個重要的低點，一個是2020年3月的8532點，另一個是2022年10月的12629點。從8523點起漲13個月裡，有10個月是收漲的，從12629點起漲20個月裡，有14個月收漲，算起來過去的57個月，有接近一半的日子，台股動不動就上漲。

外資布局鋼鐵押寶烏克蘭重建

在這兩段多頭行情裡，2022年2月的烏俄戰爭跟2024年7月川普遇刺分別成為中斷多頭漲勢的關鍵事件。12月6日傳出敘利亞的反叛軍有可能奪下政權，8日傳言成真，敘利亞反叛軍宣布終結了總統阿薩德長達24年的統治，代表俄羅斯的勢力退出地中海。這是交換利益的默契嗎？不知道，既然俄羅斯無暇兼顧中東局勢，那麼可以想見在明年1月21日之前，拜登將盡力施壓俄羅斯，因為川普政府可能一上任就中止對烏克蘭的軍援，所以俄烏戰爭明年可能暫告一段落，烏克蘭重建會成為2025年的新題材嗎？

從外資在鋼鐵股的布局來看，可能有長線的籌碼持續布局這條主軸，例如春雨從5月24日的4853張累積到12月6日的6014張，增加1161張；高興昌從5月13日的14480張累積到10月9日的15907張，增加1427張；大成鋼從11月15日的377556張累積到12月6日的434024張，增加56468張；彰源從8月5日的4708張累積到12月6日的7883張，增加3175張；運錩從8月20日的1457張累積到12月6日的5816張，增加4359張；三星從3月25日7904張累積到12月6日8978張；東明從5月15日128194張累積到128784張，增加590張；燁輝從8月6日118535張累積到12月6日的124037張，增加5502張；豐興從4月12日63517張累積到12月6日的66436張，增加2919張。

俄烏和談仍有不少變數

但這個主題也不是沒有風險，因為俄羅斯雖然對和談持開放態度，但堅持談判必須基於2022年在伊斯坦布爾達成的協議，以及當前戰場的現實。並強調，烏克蘭需廢除禁止與俄羅斯領導層接觸的特別法律，才能展開談判。烏克蘭總統澤連斯基回應表示，沒有安全保障，就沒有和平，任何和平協議都必須對烏克蘭人「公正」，以防止俄羅斯或其他侵略者捲土重來。而川普表示北約成員國應該跟美國共同均等支付軍費帳單，否則不排除退出北約。想當然，北約成員國無力多支付軍費，美國退出北約、中止軍援烏克蘭是可能發生的事。

11月6日川普當選下任美國總統後，外資就連續買超美債ETF，國泰20年美債ETF(00687B)11月7日從30.16元開始買進，截至12月9日31.78元收盤為止，共買超20萬9255張、累積+5.37%漲幅，美債還會漲嗎？

一般來說，進入到降息週期，對美債價格是有利的，但聯準會之前曾表示，不會再重回到疫情前的寬鬆貨幣環境，所以2020年的55.35元高價可能不容易碰觸，就中期築底而言，突破頸線34.63元壓力是必要的，38.18元可能是中長線多空交戰的分水嶺，這牽扯到美國經濟韌性夠強的話，那麼聯準會放慢降息的步調將會拖累美債反彈的幅度。

外資持續買美債所為何來？

除了國泰20年美債ETF之外，同期間外資還買了群益ESG投等債20+ ETF(00937B)47萬2599張、元大美債20年ETF(00679B)17萬8534張、富邦全球投等債ETF(00740B)9萬2520張、元大投資級公司債ETF(00720B)7萬8272張、新光A-BBB電信債ETF(00867B)7萬22張、中信優息投資級債ETF(00948B)19萬6193張、統一美債20年ETF(00931B)12萬174張、中信美國公債20年ETF(00795B)4萬9721張、元大AAA至A公司債ETF(00751B)3萬9085張、中信高評級公司債ETF(00772B)3萬4850張、富邦美債20年ETF(00696B)3萬3307張、元大美債20正2(00680L)11萬2張、永豐20年美公債(00857B)2萬6539張、國泰10Y+金融債(00933B)3萬8140張、群益25年美債ETF(00764B)1萬8539張。

外資加碼航運 罷工議題有戲

外資集中買美債ETF之外，航運股是外資過去一個月主要買進的標的之一，長榮航買超40萬5777張、陽明買超14萬8859張、華航買超27萬8402張、長榮買超1萬7107張、裕民買超3萬4319張、台灣虎航買超2萬1689張、慧洋-KY買超1萬2831張。

除了紅海危機還沒解除，繞行好望角持續之外，今年貨櫃輪的獲利超預期，明年配息行情已經吸引千億級ETF卡位，而且10月的美東碼頭罷工事件，當時工會願意三天就落幕的條件之一就是爭取勞資雙方在1月15日之前針對碼頭自動化議題繼續協商，雖然還沒有傳出新的進度，但碼頭自動化牽扯到工人的優退條件，甚至是再就業輔導，預期1月15日第二階段美東碼頭罷工議題將再次浮上檯面。

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