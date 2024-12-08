僑先部國際文化日 多元台灣新風貌

文．李三財

初秋是我和母校(國立臺灣師範大學僑生先修部)相約的好時光，今年出席「國際文化日」讓我格外感動，更鼓動我為2009年在母校捐設的「陳就娣紀念獎學金」，再接再厲！

記得1997年走入母校校園，豐富的課外活動印象深刻，當時程道和主任、李素箱主任的關愛讓人難忘。學校今年活動吸引了來自世界各地的僑生和校友一同參與，共同慶祝多元文化交流與友誼的盛會。不僅展現了十多個國家多元文化的獨特魅力，也讓同學們深入感受到彼此的文化特色，充分體現了成立七十年的台師大僑先部多元文化精神。

活動中培養學生另類能力 值得鼓勵

活動開幕式中僑務委員會僑生處王怡如處長、前扶輪社總監黃金豹學長等及本人即以僑外生在臺校友聯誼會創會會長的身分分別發表致詞，「期許大家珍惜現在，把握每一個在僑先部學習、交友的好時光，為實現台灣夢作準備」。王怡如處長表達對僑生先修部多元文化發展的肯定。曾任緬甸駐台祕書的張秀琼學姊分享自己在台工作心得，字字兼具深情。

表演環節展現各國同學精彩的文化表演。越南同學帶來了充滿力量和節奏感的《戰鼓》，將越南的傳統節慶文化與團結精神表現得淋漓盡致。緬甸同學為大家呈現了充滿民族特色的《傣族舞蹈》和《景頗舞蹈》，展現了這兩個民族深厚的歷史文化背景和精神內涵。來自國際及港澳同學聯誼會的《國際文化交匯》舞蹈與歌曲表演，融合多國音樂元素，展現跨國的深厚友誼。

馬來西亞同學則帶來了充滿正能量的歌曲《逐光》，講述了對夢想不懈追求的故事，並以此鼓勵在場每一位觀眾。印尼同學則以熱情洋溢的傳統舞蹈《萬隆》，向大家展示了對萬隆這座城市深厚的情感。最後鄭康亮校友演唱的《特別的愛給特別的你》，也是本人在五月舉辦的「留台27周年紀念活動中」邀請其獻唱的名曲，扣人心弦。

國際文化日的表演將來自不同國家的文化特色一一呈現，現場氣氛高潮迭起。本人也擔任評審，觀察每一位的特色，以作出最精準的評分。選手精湛歌唱技巧，娛樂大家也展示音樂才華。

來自世界各地的僑生與校友們相聚一堂，分享彼此的文化與故事，深化合作與友誼，有利於上大學後互相扶持與畢業後留台發展，融入台灣社會的基礎。

移民署於12月8日舉辦「國際移民節」，豐富的活動歡迎大家參加，詳情請洽移民署。