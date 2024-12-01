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聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

美元指數在11月22日衝上108.12高點，突破2022年11月30日以來的107.2點壓力線，凸顯烏俄戰爭緊張升級的避險需求，同日COMEX黃金上漲+1.62%，NYMEX原油上漲+1.54%，但11月25日美元指數跳空下跌，拉回到107點，使得11月22日的大漲疑似假突破，但多頭也還守住五日均線支撐，倒也不是完全轉弱，本周三早上的聯準會議紀要成為關鍵，觀察重點在於九月聯準會點陣圖透露今年還有兩次降息，11月已經兌現降息一碼。

美元指數仍可能再挑戰新高

在川普當選之後，市場認為高關稅政策將推升通膨回溫，可能影響聯準會降息的步調，因此目前美國貨幣市場預期降息的可能性略高於50%，川普交易2.0版的鷹派降息預期推升美元指數從101.15低點漲到108.12高點，在明年1月21日川普上任之前，恐怕美元指數仍有可能再次挑戰新高點。

比特幣上周又創新高99800美元，眼看著10萬美元關卡就要突破，但比特幣的走勢並沒有因此走弱，依舊呈現階梯式的上漲架構。全球最大比特幣交易所幣安指出，連續數周紀錄的10億美元流入，幣安用戶資產持有量已達到1300億美元，在比特幣價格突破8萬美元的同時，市場市值是已超越白銀，成為全球第八大資產。當然川普在競選期間拋出建立比特幣儲備，且永不出售的想法，是推升當前比特幣上漲的主軸。

賣黃金買比特幣真的靠譜嗎？

目前川普政府對於比特幣的觀點建立在，可強化美元的世界儲備貨幣地位，甚至協助美國減輕債務負擔，因為聯準會可將手上一部分黃金兌現，把所得拿來買比特幣。

美國政府目前擁有約20萬3千枚比特幣，大多是透過執法行動沒收而來，因為比特幣可匿名且快速地進行跨境轉移，常被用於非法洗錢活動，根據Chainalysis統計，2022年及去年比特幣等虛擬資產被用於詐欺、資恐及勒索軟體等非法活動的金額，均較2021年增加。

不過市場現在聚焦在川普政府對比特幣的友好利多，加上傳出川普媒體(代碼：DJT)計畫全股權收購加密幣交易公司Bakkt，計畫透過此次收購尋求實際營收和利潤來源，因為川普媒體第三季淨虧損達1920萬美元，收入僅為101萬美元，較上年同期下滑5.6%。在過去的九個月內，總共虧損達3.6億美元，營收約260萬美元，所以想靠收購Bakkt推高估值吸引資金。

對市場來說，川普不僅帶頭看好比特幣，而且身體力行，無疑強化了市場持有比特幣的信心，全球持有33萬1200枚比特幣的上市公司MicroStrategy今年漲幅超過515%，其共同創辦人兼執行董事長Michael Saylor大膽預測，比特幣在2045年有機會上看1300萬美元，占全球財富的7%。

美股仍強勢 美債價格小反彈

雖然十年期美債殖利率並沒有因為烏俄戰爭升級而進一步突破4.45%，同時也回落不多，但十年期美債價格卻出現反彈，站上20日均線壓力，雖然這走勢仍很疲弱，不排除區間震盪後仍有下探低點的可能，但暗示著從9月FOMC例會後賣出美債的籌碼開始回補，等待12月FOMC例會，預期僅支撐美債價格小反彈，畢竟美股仍強勢中。

道瓊指數納入輝達、剔除英特爾後，上漲走勢有加速的跡象，例如11月6日的42258~42850點多方缺口經過回測沒有回補，隨時有機會再創歷史新高。那斯達克指數也差不多，偏弱的費城半導體指數守在年線支撐，看起來年底傳統的聖誕老人過節行情還是有的。

無人機成趨勢 BBU變AI伺服器標配

特斯拉是川普交易2.0版的另一個重點，11月22日盤中創361.53美元波段新高，台股中的特斯拉概念股例如貿聯-KY已經漲很久，11月26日和大突破整理區轉強漲停板，帶動汽車相關的東陽、中華車等個股的上漲。馬斯克說F35戰機又貴又落伍，無人機才是未來，激勵邑錡、雷虎、中光電、晟田、全訊與事欣科上漲。

另外，烏克蘭重建也是明年的一大題材，在匈牙利有廠的允強11月25日低位爆大量收實體紅Ｋ，美國鋼鐵通路商的大成鋼在32.5-36.5元的區間震盪越來越有築底成功的機會。

BBU從選配變輝達AI伺服器標配，11月29日恢復正常交易的順達，在分盤處置過程依舊創新高，AES-KY在12月2日恢復正常交易，這兩檔BBU指標股續強給了同族群的低價股炒作的空間，例如新盛力、加百裕、興能高、系統電、錸寶、長園科等個股的技術面依舊強勢，UPS的碩天也被帶動起來。

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