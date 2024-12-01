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台灣車聯網技術發展 吳盟分：完全智慧駕駛的未來不是夢

聯合新聞網／ 理財周刊

文．黃淑珍

吳盟分說：「人與物兩者，物本來是沒有通訊能力的，但因為有了科技，所以可以與人做連結。」這是物聯網所帶來的便利性，我們可以透過物聯網來掌握遠端的機器，而物聯網應用到載具上，就是所謂的車聯網(V2X)。因為車聯網的應用，未來，汽車將不僅是載具，而是擁有四個輪子的「Super Computer」。

車聯網的範圍比我們想像的還廣，不管是天上、路上、海上的載具，都可以是車聯網的一部分。那麼，車聯網究竟為我們的生活帶來什麼？

透過車聯網有效減少交通事故

舉一個大家最熟悉的車聯網應用，就是GPS，塔台需要透過GPS掌握飛機定位，汽車需要透過GPS制定路線，車聯網早已廣泛應用於我們的日常生活，帶來無可取代的便利性。

車聯網中又概括為車對車、車對人(弱勢用路人，指未受到機械系統保護的任何人)、車對路測、車對雲端的聯網，前三者的功用主要在於偵測周遭環境，不管在交通號誌變換還是前方有車輛或行人、腳踏車距離過近時，都可以透過車聯網感應，以達到自動煞車。

車對雲端的聯網(V2N)，則是掌握更大範圍的路況，交通控制中心可以透過V2N去了解一條路上是否有過多車輛，或發生車禍，從而調整號誌燈，維持秩序。我們日常在開車時，導航發出的前方交通壅塞提醒，就是V2N的應用。

5G對車聯網的發展至關重要

前面已經提到，在過往，汽車只被當作載具，因為科技的進步，讓其也擁有了無線通訊能力，從而架構車聯網。而5G的問世，又為車聯網的發展提升了一大助力。

在行駛中，僅僅延遲0.1秒都會釀成難以承受的交通事故，所以在通訊上需要不斷的要求更快的速度，而5G廣連結、大頻寬、低延遲的優秀表現，可以讓道路訊息「幾乎」沒有延遲的傳遞，讓整個車聯網的系統應用到達一個可能性。

在電影《The Incredibles》中，主角Bob在行駛途中直接躺下換裝，全權交由車輛自動駕駛，就是達到自動駕駛分級中的L5。

自動駕駛讓解放雙手不再是夢

要達到這個等級，可是一項大工程。首先，車子需要配備雷達、光達或攝影機，要有全方位的「眼睛」。藉由「眼睛」蒐集到資訊後，需要用AI演算法去研判這是什麼，距離多遠。最後，就是發出指令讓載具做出煞車、轉向等相應動作。

目前，市面上聲稱有自動駕駛功能的車子，等級約落在L2-L3。未來隨著科技進步，自動駕駛將帶來難以想像的便利性，從方向盤上解放雙手不再是夢，除了可以避免長途駕駛的疲勞，車聯網的偵測系統透過掃描，也可以彌補人類視線的盲區，安全性更高。

吳盟分指出，車聯網早已充斥我們的生活，上述這些未來科技，都可以在幾十年後完整呈現，不過，我們仍有很長一段路要走，需要不斷的去投資、研發。

台灣車聯網技術的優勢與弱勢

吳盟分坦言，台灣車聯網的發展應用雖然跟中國、美國有一段落差，但台灣的半導體產業具有優秀的技術和整合能力，在全球車用市場上，台灣的晶片、顯示器也都佔有一定份額，擁有相關的經驗，故台灣車聯網發展深具潛力。

凡事都有兩面，台灣的弱勢則在於沒有車輛工業，缺乏電控底盤、雷達晶片等關鍵技術，汽車多依賴進口或買零件組裝。由於台灣沒有自己的汽車製造系統，即使我們有優秀的演算法，也需要和別人接軌，其中的弊端就在於，若是產品最終出問題，該由誰負責？

有了技術後 該如何落實到生活中

一個新技術要落實到生活中，一定要滿足四個條件。第一個就是技術發展到不到位，也是最基本的。第二個是政策、法規，現在的法規規範車輛上一定要有一個駕駛全程注意路況，若是法規不允許，即使自動駕駛已經擁有L5的技術，也無法導入我們的生活。

第三個則是可營運的商模，一個新的系統、服務要由誰來操作、經營，就像公車有客運公司經營，車聯網背後也同樣需要一個機構來監控、營運。第四個條件，也是最重要的，就是社會大眾的認知，民眾願不願意接受這項新的生活方式。

台灣現階段車聯網技術並無落後太多，然而後續法規與營運卻仍有很大的進步空間。台灣政府與車聯網協會也聯手推動過多項計畫，相關實驗包含台南沙崙的「台灣智駕測試實驗室」、新北淡水的「淡海新市鎮智慧交通場域」、無人駕駛公車實驗等等。

可惜的是，現階段的政府計畫都只停留在實驗，計畫到期就沒有後續建設，也就是說雖然實驗證明了台灣擁有做到這些事的能力，卻沒有落實到生活中。

吳盟分為推動台灣車聯網鞠躬盡瘁，今年更是在杜拜協助台灣爭取到「2029智慧運輸世界大會」舉辦權，會中將齊集全球頂尖的專家、企業。吳盟分呼籲，在未來五年，希望政府可以加倍的關注、推動車聯網發展，透過智慧運輸世界大會這個難得的機會，讓世界看到台灣車聯網的進步。

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