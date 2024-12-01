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新光產險以行動承擔社會責任 致力公益用溫暖永續經營

聯合新聞網／ 理財周刊

文．趙正瑋 照片來源：新光產物保險

在現代企業競爭激烈的環境中，企業是否能夠兼顧營運績效與社會責任，成為衡量其長遠價值的重要標準。而新光產物保險(新光產險)正是一家在這方面的佼佼者，不僅以提供優質保險服務為核心，更藉由持續實踐「處處新光，讓愛發光」的企業理念，從環境保護、社會公益公司治理三大面向努力，實踐企業社會責任(CSR)，為台灣社會帶來深遠的影響。

守護環境 地球永續

作為一家重視企業責任的公司，新光產險在環保行動上表現積極。為回應聯合國永續發展目標中的氣候行動與海洋生態保護，公司於2023年舉辦「淨灘地球愛，永續新光心」活動，於台北淡水沙崙海灘、台中松柏漁港、高雄蚵仔寮海灘三地同時展開淨灘行動，約有1,500人響應，共清理出約2,700公斤的海洋廢棄物。

這些行動不僅展現了公司對環境保護的決心，也激發了員工及其家屬的環保意識，成為年度企業活動中意義非凡的一環。

此外，新光產險推行綠色採購，與公益團體合作回收再生電腦並捐贈給偏鄉弱勢社群，建立「迴圈型社會」模式，促進資源再利用及減少城鄉之間的數位落差。這些舉措不僅體現了公司對自然生態的關懷，也彰顯了企業運用創新思維促進環境與社會永續發展的能力。

扶持弱勢 關懷社會

新光產險深知，社會責任不僅是口號，更需落實於行動。為此，公司積極支援弱勢族群，包括與臺北市庇護工場合作，購買由身心障礙者製作的產品，並在疫情期間採購烘焙坊的禮品，以實際行動支援公益團體的營運。

公司希望能夠透過實踐企業社會責任，吸引社會大眾一起支持庇護工場，讓身心障礙者也能創造社會經濟的價值，從臺北市庇護工場微笑商城來認識庇護工場，認識這群在社會上仍然努力不懈的鬥士們。

這些舉措不僅展現了公司對社會平等與包容的承諾，也進一步拉近了公司與社會的距離，成為提升員工凝聚力與企業文化的重要推手。

在教育領域，新光產險啟動「新光有愛，教育無礙」專案，資助包括原聲國際學院、台中市私立惠明盲校等教育機構，幫助偏鄉與弱勢族群接受高品質教育。透過這些資源，讓需要幫助的學童得以擺脫教育資源的限制，開創更光明的未來。

推廣保險教育 提升風險意識

教育與傳播保險觀念，是新光產險多年的堅持。公司不僅與多所大專院校合作開展校園講座、企業參訪與實習，還與臺灣防災產業協會一同開發了「地震防災小英雄桌遊」，向小學生普及防災與保險的概念。

此外，公司定期於社交媒體與專業媒體上發布保險相關知識，讓社會大眾更深入了解風險管理的重要性。這些行動既有助於提升國民的風險意識，也讓保險服務真正走進人們的日常生活。

打造企業文化 帶動全員參與

新光產險認為，實現社會責任與永續經營，離不開全體員工的參與。無論是大型公益活動，還是購買庇護工場的產品，公司都鼓勵員工以身作則參與其中。這樣的企業文化不僅增強了員工的社會責任感，也讓更多人感受到「讓愛發光」的溫暖。

持續努力 以行動實踐永續經營

過去數年，新光產險在公益關懷上的表現不斷獲得肯定，包括「公益關懷卓越獎」與「最佳社會責任獎」，以及「最佳ESG企業永續獎」等多項殊榮。未來，公司將繼續以聯合國永續發展目標為宗旨，深化環保、弱勢關懷與教育推廣等多元公益項目，期望在實現企業永續經營的同時，為社會創造更多價值。

新光產險以具體行動實踐企業社會責任，讓每一次公益參與、每一項教育推廣都充滿了對社會的善意與承諾。這不僅成為企業永續經營的根基，更讓新光產險在消費者心中建立了值得信賴的形象。在未來的日子裡，新光產險將繼續守護這片土地，為更多需要幫助的人點燃希望之光。

▊圖說：新光產險採購臺北市庇護工場產品。

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