傑出鳳山頂級住宅　保泰一品綻放最宜居的設計光芒

▲ 城揚集團鳳山新建案「保泰一品」，基地四面臨路，週邊綠地、商圈、交通便捷。(圖/業者提供)

每一棟能夠代表建築所在城市最美好生活的地標住宅（Landmark Residence），都具備明顯不可取代的特徵，以高雄人口密集的鳳山五甲生活圈為例，位在保泰路與南華路口的雙塔高層住宅建築，就擁有著足以代表鳳山、面向全台展現五甲美好在地生活的條件。

名門地主首肯 成就完整街廓珍貴基地

四面臨路的完整基地，絕對是在人口密集的城市成熟區裡，最難取得的建築用地，經過高雄城揚集團的努力，獲得鳳山名門家族的首肯，先取得保泰路與南華路口這塊完整基地的一部分，之後陸續取得同街廓的其他土地，才能在生活機能完善的保泰商圈與瑞隆商圈範疇內，取得這塊無法複製的方整獨立基地。

倚靠四面臨路的優勢，開發商城揚集團不必像過去許多建案受到隔鄰土地的牽制，無論是四面環繞社區的人行道風格，或社區內雙塔建築的外觀，設計上可以完全自主揮灑，成為城揚集團全力打造的鳳山頂級住宅大作「保泰一品」。

值得一提的是，這座具備獨立街廓的頂級住宅社區，基地斜對角就是區域型公園，未來社區雙塔型建築完工後，配上鄰近的區域公園，風水格局上猶如自家前庭或後院，更添圓滿意味。

「保泰一品」築巢引鳳 新鄰居風貌浮現

好的住宅建築會吸引對的人來入住，這座預定明年度完工的地標住宅社區，已經吸引司法界與醫界人士訂購，還有不少企業主管與自營商也在新住戶名單上。

房地產業者指出，許多北漂回來的人，最懂南高雄鳳山，如果不需要配合工作地點，誰會買北高雄呢？本案也有從台北回流的買家，其中還有特別回來置產，準備買給長輩居住的案例，就是看到過去家裡的老公寓或老華廈越來越不好住，但是五甲生活圈機能非常好，也很習慣在這裡生活，所以決定買下這座全新住宅社區的房子，準備給全家人一起住進來共享最美好的城市在地生活。

城揚集團傑作 不凡的設計堅持

房產專家指出，建築是建商品牌的真正基礎，也是開發團隊品味與實力的最真實反映，從城揚集團的長期經營風格，可以看出城揚並不是市場派的建商，也就不會受到近期市場偏好低總價小宅影響而盲目跟風，更因為集團創辦人是建築本科系出身，眾多作品都展露出開發商企圖打造理想家園的經營理念，是當代高雄建築業界具有代表性的傑出建築人。

在鳳山的新作品「保泰一品」就展露出城揚集團的設計理念，配合這片城市內極珍貴的獨立街廓基地，規劃雙塔式建築，而且選擇以四房為主力格局、面積51至53坪，讓住戶真的享受好用，足以長久安居的空間。

最精彩的設計亮點，在於作為主力的四房型住宅，全都具三面採光通風條件，是除了獨棟別墅之外，最理想的居家條件，其中隱含了城揚集團以適度的挑空設計，創造出最多擁有三面採光與適當棟距的設計，還堅持各樓層梯廳全部都有自然光線。

功能空間設定上，也沒有住戶客廳會面向其他住戶客廳，或者住戶臥室面對鄰居窗戶等問題，也都展現出城揚集團在空間配置上的細膩思考。

透過這些堅持，打造出這座適合兩代或者三代家人長久居住的頂級住宅，進一步觀察，還能從獨立街廓、棟距、通風採光、室內格局等條件看出其中蘊藏的稀有性，這種具備獨立基地與優良設計的頂級住宅作為傳家的價值其實更高。

這些都源自城揚集團高層在設計階段親自參與，以長期使用者角度堅持理想空間配置，完全不像其他同業往往放手讓行銷團隊以最符合銷售利益導向的模式規劃住宅空間，只求快速銷售，不重視未來長期使用體驗。

可以說，城揚的堅持讓這座社區擁有了代表鳳山、面向全台富裕家庭展現美好城市生活的條件，成為鳳山與南高雄真正稀有的傳家地標住宅。