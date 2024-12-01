半導體封測設備營收占逾九成 法人估萬潤明年EPS 23.5元

CoWoS產線供不應求，半導體封測設備股萬潤，月營收連續七個月改寫新高，法人上調預估今年EPS至15.8元，明年EPS23.5元。

美國降息將激勵大型半導體公司擴產，台積電美國廠融資成本也將大幅調降。台積電啟動新的建廠計畫，相關供應鏈股將直接受惠，萬潤(6187)就是其中一家台積電供應鏈的半導體封測廠。萬潤近期股價來到季線附近，曾經一度跌落季線之下，隔日隨即反彈站回季線之上。

萬潤在9月份業績公布後，股價反映公司基本面利多，創556元高價後拉回整理。因為漲太多受主管機關處置變更交易方式，目前已經恢復正常交易，股價最低到426元止跌整理中。

EPS逐季成長 累計達10.3元

萬潤今(2024)年10月營收5.1億元，月減25%、年增335%，結束連續七個月改寫單月新高的紀錄，累計1~10月營收達44.4億元，年增366.90%，改寫同期新高紀錄。從圖一可以看出，萬潤最近幾個月營收持續創高，過去一年來營收逐月成長。

不僅營收成長，每股盈餘也是逐季成長，2024年前三季每股盈餘分別是2.07元、3.23元、5.32元，前三季累計EPS 10.3元(參見圖二)。

萬潤為自動化機器設備供應商，2023年營收結構為半導體封測設備占約77%，被動元件設備約占近一成，其餘為LED設備及其他。2023年半導體封測設備占營收比重達7~8成，以晶圓代工、封測龍頭為主要營收來源，到2024年前三季更高達九成為92%。

主要客戶包括台系晶圓代工客戶，以及日月光投控(3711)；LED廠則有億光(2393)、晶電等客戶；被動元件設備客戶囊括亞洲地區，主要包括台灣、中國及日本等眾多廠商。

法人上調明年EPS至23.5元

法人表示，近期兩大客戶皆上修2024年資本支出，將擴大先進封裝產能，可望挹注萬潤的點膠機、AOI檢測等相關產品營收，再搭配被動元件市況溫和復甦，預期2024、2025兩年營運可連續攻高。

展望後市，法人預期，由於CoWoS設備在2024年、2025年皆處於交機高峰期，第三季營收19.4億元刷新單季紀錄，第四季可望續揚，整體營運前三季已超越2022年高峰水準。近年毛利率穩定在47%~52%區間(參見圖三)，獲利穩定。

外資法人原估今、明兩年每股純益分別為12.8元、18.7元，日前上調今、明年至15.8元、23.5元。雖經萬潤澄清並未發布財測，但此訊息透露外資對於萬潤今、明兩年的成長趨勢持樂觀預期。

前三季營收已超越歷年全年營收

理周投研部表示，萬潤2023年營運欠佳是因為電子庫存去化比較慢，2024年營運則是持續樂觀，主要成長動能來自於AI興起，帶動2.5D、 3D封裝需求大增。從AI伺服器到邊緣AI的興起，都將帶來需求商機。萬潤今年前三季營收39.37億元，已經超越歷年全年營收(參見圖四)。

未來股價將反映營收與獲利，操作上採逢低布局、拉回找買點，目前正在整理擇低點布局。

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由 華信投顧投資長 許江鎮博士悉心打照的"理周飆股日報"

【許江鎮博士】為澳洲國立南澳大學(UniSA)商學院(EQUIS認證)國際商學所博士，現為華信投顧投資長，擁有多年的操股經驗。

博士曾擔任環球睿視Ubestream中華開發代客操作團隊主管及台北金融研究發展基金會講師，更受聘於國立東華大學EMBA講課、國立勤益科技大學MBA授課，前後著作有「股市贏家 必勝策略」、「電子股 必勝策略」等書籍。

強調應用"國際趨勢洞察法"、"產業趨勢模型"、"尋找潛力標的"來作為選股策略，同時強調 【量價關係 X 籌碼變化 X 題材效應】。

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