挺過選擇權大屠殺 歐大教你戰勝投資心魔

文．理財周刊新聞中心

歐大(Suntree，薛常浩)與李嘉修(修大)一同在臉書、Line社群創辦「修歐期權秀」分享選擇權的心路歷程。歐大的投資路開始得比多數人都還要早，大二那年憑藉同學一句話「要懂得理財，才能致富」，展開他的投資生涯，從定期定額買共同基金，一路到台股再到選擇權，歐大曾經短短一年獲利超過30%，卻也一度差點輸光媽媽的百萬投資金。

沒有固定策略 第一桶金賠到剩20萬

大學時期歐大半工半讀，在補習班擔任理化老師，存了不少的錢。起初選擇投資定期定額的「共同基金」理財，短短一年時間不到，整體基金獲利超過30%，讓他信心大增，當時心想「既然要投資，與其把錢給別人操作，不如自己來玩」，此後他跨入股市，只是股票市場卻沒他想像中順利，每當看到帳面獲利3%-5%就很滿足，急著賣掉、獲利了結，但遇到虧損卻捨不得賣、捨不得停損，面臨的是越賠越多，最終成了別人口中的「韭菜族」，只能任人宰割、灰頭土臉的虧損出場。

碩士畢業進入職場後，歐大接觸到選擇權，但對於全新領域卻沒有深入研究，更沒有固定策略，一下做買方、一下做賣方，賺小錢就跑，賠大錢反而放著不理，甚至把賠錢的原因歸咎於資金不夠大，因此還向媽媽開口，借了一百萬元當起始本金，想繼續勇闖選擇權，不過投資觀念沒修正，不但第一桶金沒翻倍，甚至最後賠到只剩20萬，讓他一度選擇「戒賭」。

直到三年過後，人變成熟了，個性穩重也成長了不少，對選擇權操作也有了重新認識，再次投入選擇權，這次他認真擬定操盤戰術，成功將資金從20萬翻10倍到200萬，他分享自己的戰術是「雙賣策略」，投資心法是要「中性、平衡」，建倉原則是將sell call與 sell put點數維持平衡，一旦大盤上漲或下跌，導致點數失衡，就要立刻加減倉進行調整。起初歐大是透過excel手工計算，每一個小時更新一次報價和口數，來確保自己的倉位達到中性平衡狀態，但是有時候因為大盤的急漲急跌無法即時反應而造成損失。因此他將自己的投資策略寫成了程式，靠程式交易讓自己即便在忙，也能有助手幫忙盯盤、下單，甚至有效的即時控制停損停利。

靠投資選擇權滾出千萬資產

歐大光是2023年投資淨利潤高達50%，即使今年市場波動相對大，淨利潤仍上看20%。歐大認為，大多數投資人最常犯的毛病是「凹單」，「大多都憑感覺及各式的線型圖來猜測大盤的多與空，即便猜對也很沒信心，抱不久也賺不多，猜錯了又愛死撐不認賠，往往賺少賠多」，認為這就是散戶最常見也容易賠大錢的心態，但人性確實很難控制。

在選擇權市場闖蕩20多年，歐大用20萬資金，成功靠著選擇權滾出了千萬資產，但投資生涯並非一路順暢，無論操作再謹慎，都難逃市場風險，2018年台灣選擇權市場爆發「0206事件」，被形容是台灣選擇權大屠殺，更對歐大的投資生涯烙下深刻又難忘的印象。

當時因為前一天美股重挫千點，導致2月6日台指期開盤跟著暴跌284點，市場瀰漫崩盤氛圍，進而導致選擇權中put和call的價格瞬間被拉到好幾百倍，出現異常大亂，觸發自動平倉機制，造成更多點位的不合理成交價格，投資人損失慘重，甚至有人因此賠上身家。

2月6日這天，毆大一早看到美股的慘況，形容自己「已經嚇到腿軟」，接著緊盯新聞、看著試搓盤，腦袋不斷盤算該如何操作，沒想到一開盤，1千萬的資金瞬間變成650萬，在幾經思考、掙扎後，歐大選擇全數認賠平倉出場，「從開盤到出場，這是我人生最漫長的三分鐘，但也是我這一生中做的最正確選擇」，這起0206事件讓他單日慘賠350萬，不過他慶幸好在自己當時快狠準、認賠殺出，要是選擇硬拗，現在投資市場上恐怕就沒有「歐大」這號人物。

獨創「雙賣平衡」策略 有效即時控制停損停利

透過程式交易，歐大貫徹自己獨創的「雙賣平衡」策略，利用程式精準計算sell call與sell put的總點數指標，隨著市場多空持續調整，歐大用「OP」象徵選擇權的代號，連續兩年在群益期貨人機交易對決比賽中，先後拿下機器人組冠軍和亞軍的殊榮。

在投資市場乘風破浪數十年，歐大體悟出自己的一套投資哲學，如果在投資中是常敗軍，那麼千萬別怪罪市場，而是該檢討自己，尤其別接觸涉獵不深的商品，否則有極大可能被當「韭菜」收割，過多的指標與參數也會擾亂思路。最後務必要隨時關心市場動向、多做功課，才能替自己的投資路打好基礎，就如歐大說的，「要先享受投資、熱愛投資，才會更認真積極的投資」。

圖說：補教老師靠投資選擇權翻身：薛常浩(歐大)。