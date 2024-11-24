第22屆金擘獎政府與民間協作　地熱能源與綠色健康服務的雙重創新

▲ 宜蘭清水發熱電廠利用發電尾水活化清水地熱園區發展觀光

第22屆金擘獎得獎案件領域從能源開發到醫療服務，再到生態旅遊皆表現不俗。宜蘭縣清水地熱發電BOT+ROT案結合地熱資源與觀光發展；溪頭自然教育園區OT案打造森林療癒的特色場域；新竹市兒童醫院BOT案則為兒童及母嬰提供完善的醫療服務。這些項目彰顯政府在促進公共福祉方面的多重創新與努力，獲得今年第22屆金擘獎優等獎及佳等獎殊榮。

獲得本屆政府團隊獎優等獎之一的該案，是宜蘭縣政府主導的宜蘭縣清水地熱發電BOT+ROT案，是首座BOT與ROT模式結合的地熱發電廠，於110年正式啟動。通過將既有地熱井與電廠遺構交付民間機構運營，降低開發成本，並活化長期廢棄的電廠設施，不僅是地熱能源開發的一大突破，更是資源再利用的典範。

除了發電功能，地熱發電廠利用發電過程中的尾水資源進行回流利用，將園區結合觀光發展建設全國唯一的地熱教育館，提供遊客一個深度體驗地熱發電和休閒遊憩的場所。遊客不僅可以親自見證地熱能源的運行原理，還能學習如何在生活中實踐能源節約與環保。且透過將發電後的尾水回注地下，提高地熱資源使用效率。符合當今全球積極推動ESG理念的落實。

獲得佳等獎的國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處在維持溪頭教育園區服務不中斷的前提下，推動溪頭自然教育園區住宿、餐飲及會議設施OT案。同意民間機構依照分區計劃進行修繕，並進一步升級園區設施，使園區重新定位為森林療癒的特色場域，讓遊客可以在這片綠意盎然的空間中放鬆身心、舒解壓力。同時為結合在地生態資源，園區也提供生態教育課程與體驗活動，推動環保理念。

不僅如此，政府機關還成立「綠色餐旅與永續發展」專家輔導委員會，協助民間機構取得綠色餐廳及環保旅店認證，達節能減碳目標，為顧客提供更優質的餐飲及住宿選擇。

另外一佳等獎案為新竹市衛生局推動的首例BOT模式兒童醫院，新竹市兒童醫院興建營運移轉BOT案。不僅提供門診、急診及住院一次到位服務，還將25個科別與早期療育、高危險妊娠學科等專業診療領域相結合，並特設24小時新生兒外接服務，打造孩子專屬的醫療機構。政府機關組成跨局處工作小組，協調完成環境影響評估及變更醫療用地等，排除履約障礙。除此之外政府也積極鼓勵民間機構獲得衛福部國民健康署的母嬰親善認證。優化婦幼健康促進體系，保障母嬰健康與安全。

無論是在地熱能源開發、自然教育園區升級，還是綠色餐旅、兒童醫療服務的推動，都展現了公共與民間合作的巨大潛力與價值。透過政府與民間跨領域合作與創新實踐，我們可以更有信心地朝向更加健康與永續的未來邁進。也感謝得獎團隊提供許多可借鑑的寶貴經驗，為未來相關領域的發展鋪路。