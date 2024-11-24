這檔股價創高拉回整理後將反應未來成長動能

訊聯基因10月營收47,983千元，月減4%、年減4%，累積1~10月營收正成長14.4%；4160第三季營收170,159千元，高於第二季169,603千元，累積前三季營收506,636千元，YoY成長16.5%；第二季營收169,603千元，高於第一季166,874千元，上半年累積成長20.18%，相較於去年全年成長8.16%，也是明顯成長一季比一季好的趨勢，下半年可望比上半年好。

訊聯基因股價在7月19日創高158.5元，逢大盤急跌拉回整理，目前在80元上下整理，待整理完成，將反映公司基本面。

訊聯數位基因是台灣第一家專攻[基因醫學/精準健康]與[數位科技]的上市櫃公司。從母嬰健康出發，擴大服務到健檢、中高齡疾病與癌症篩檢。分子數位中心，以智慧研發服務生技醫藥、節能減碳、醫療大數據、材料化工等四大領域，涵蓋新冠中藥、AI研發、5G材料、電動車電池等數位經濟產業。

在台灣2020年總健保支出1212億元，其中癌症用藥361億元，標靶藥物216億元[約佔6成]，透過精準健檢可以提前防止疾病，減少疾病發生，降低健保支出。透過檢測提早發現癌症，提早治療，在症狀尚未明顯時已經發現徵狀並及時治療，治療效果最好，治癒機率最高。

根據美國研究沒有做NGS檢測的病患有40.3%機率錯過標靶治療，事前經過NGS檢測的病患僅有10.1%錯過標靶治療；而如果在NGS檢測中加上[全癌基因檢測]更可能將錯失標靶治療降到僅有3%。可見，預防性檢測、事前檢查的重要性。不僅在癌症病患的檢測，也包括在其他疾病，例如SMA，事前檢測可以預防性治療，減少醫療用藥的費用。

法人認為，訊聯基因2023年營收成長超過8%，2024年前三季累計成長16.53%，成長幅度倍數，Q1每股盈餘0.56元，比上一季0.27元成長翻倍。第二季每股盈餘0.72元，比第一季更高，第三季維持0.72元。

理周投研部表示，訊聯基因在檢測布局完成帶動公司營收與獲利成長，檢測效益顯現不僅減少國人病患，且降低健保支出。未來成長的動能包括在人工智慧事業爆發性成長、政策帶動基因檢測精準醫學的商機、以及精準健康與基因醫學佈局有成，將帶動訊聯基因另一成長動能。訊聯基因股價整理後再創高價158.5元，拉回整理中，待整理完成再布局。

訊聯基因股價創高拉回整理，營收與獲利持續成長，後續值得繼續追蹤。

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由 華信投顧投資長 許江鎮博士悉心打照的"理周飆股日報"

【許江鎮博士】為澳洲國立南澳大學(UniSA)商學院(EQUIS認證)國際商學所博士，現為華信投顧投資長，擁有多年的操股經驗。

博士曾擔任環球睿視Ubestream中華開發代客操作團隊主管及台北金融研究發展基金會講師，更受聘於國立東華大學EMBA講課、國立勤益科技大學MBA授課，前後著作有「股市贏家 必勝策略」、「電子股 必勝策略」等書籍。

強調應用"國際趨勢洞察法"、"產業趨勢模型"、"尋找潛力標的"來作為選股策略，同時強調 【量價關係 X 籌碼變化 X 題材效應】。

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