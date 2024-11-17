文．洪寶山

選前市場都聚焦川普交易，即強美元，弱美債；選後依舊是川普交易，美元續強，但主角換成比特幣。但更值得注意的是，川普於美東時間11月12日宣布，將任命特斯拉執行長馬斯克、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同領導新設的「政府效率部」(DOGE)。

川普交易2.0重點在馬斯克

川普在聲明中表示，馬斯克和拉馬斯瓦米的創業背景，是他們獲得任命的關鍵因素，有助於消除聯邦機構效率低的問題，創造一個規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府，兩人的任務是在2026年7月4日，美國《獨立宣言》發表250週年之際，達成削減浪費性支出、減少聯邦官僚機構的目標，作為送給美國的禮物。

馬斯克絕對是美股的新變數！

馬斯克對川普的成功押注，徹底演示了商業與政治的結合，川普當選後的隔天，川普跟澤倫斯基通電話，結果馬斯克在場，這一訊號兌現了市場認為馬斯克將攫取巨大的政治資源，並有利於馬斯克的商業版圖，從11月5日川普當選後，四個交易日特斯拉的股價大漲39.19%，市值重返一兆美元俱樂部，達1.12兆美元，選前市場對於川普交易研究很多，但鮮少對馬斯克有著墨，所以川普交易2.0的重點就在馬斯克。

散戶一直很熱中特斯拉的期權，造成特斯拉的股價特別活潑，類似的情況就像是2020年Gamestop那場散戶軋法人的戰役，一旦氣勢形成，暴漲又暴跌，在台股也是，可以看到每天的盤後自營商避險的賣超金額，遠超過投信的買進金額，顯示操作看空權證的專業小散戶的力量也不容忽視。

外資調高特斯拉目標價

過去兩年特斯拉的股價低迷不振，業績也不佳，看空特斯拉的倉位頗大，截至今年7月初為止，17%的對沖基金作空特斯拉，在川普當選後引發空頭回補，截至11月6日為止，僅剩7%的對沖基金作空特斯拉。

如今馬斯克主導美國聯邦政府的組織重組，華爾街相信馬斯克入閣白宮將徹底改變特斯拉的自動駕駛和人工智慧業務，外資將特斯拉的目標價從300美元調升到400美元，使得期權市場看漲特斯拉心態濃厚，目前三個月做多期權的溢價已經達到2021年初前高點414.497美元的水準，相信特斯拉的市值很快就會超越Meta的1.48兆美元，不再是科技七巨頭的墊底。

10月24日華爾街日報報導，馬斯克從2022年底以來一直和普丁保持聯絡，普丁曾為中國要求「別給台灣星鏈」，11月11日傳出川普與普丁通電話，建議普丁別升級烏克蘭戰爭，且宣布駐聯合國大使為史蒂芬尼克，曾對援助烏克蘭預算投下反對票。台灣得自己研發星鏈，而且將來如果台海爆發戰爭，也要有心理準備遇到一個對台軍援不支持的美國執政政府。

GB200出貨利多似已反應完畢字

來看看11月12日加權指數大跌-2.33%，外資賣超476.36億元，雖然賣超的名單多數為權值股，但仍有不少AI概念股，例如台積電、鴻海、英業達、廣達、聯發科、萬潤、信驊、奇鋐等，輝達GB200伺服器11月生產、12月出貨的利多已經定價完畢了嗎？

筆者發現微軟與Meta的股價在川普當選後的表現沒有谷歌與亞馬遜好，於是聯想到馬斯克跟OpenAI的恩怨，2021年國會山莊被暴民騷亂後，臉書關了川普的帳號，這下有趣了，馬斯克會怎麼出手呢？

事實上，今年2月29日馬斯克在美國加州舊金山高等法院所提出長達46頁的訴訟文件中，根據《彭博》的報導，馬斯克怒批奧特曼違反OpenAI的創辦初衷，指控他們將利益置於人類福祉之上，違反當初「非營利」的目的。

微軟OpenAI與Meta剉咧等

馬斯克推文：「不了解自己捐贈一億美元的非營利組織是如何變成300億美元估值的營利組織的？」馬斯克提出五大控訴之一，認為當初願意出錢投資OpenAI就是為了OpenAI造福人類的目標，而OpenAI不只沒有公開GPT-4的技術細節，還將其授權給微軟，違反當初的協議。

馬斯克要求法院頒布命令，來促使OpenAI向大眾公開其所有研究和技術，看到這裡，原來瑟瑟發抖的不只台積電，微軟應該也感到背脊寒意。微軟的Copilot已經算是生成式AI應用落實明確的產品，也是動搖谷歌在人工智慧地位的殺手鐧，如果法院最後判決真的要求OpenAI公開GPT-4所有研究與技術的話，相信微軟的三兆美元市值難保，當然美股也難逃動盪。