余博實戰 讓你跟法人一樣聰明賺錢 抓住關鍵K線 就能掌握8成高勝率

文．趙正瑋

余適安老師(余博)在股市中已有四十年的操盤經驗，各種金融危機和黑天鵝事件都親身體驗，對於該用什麼樣的方法研究、分析股市皆了然於心。而且余博不但當過散戶，也曾在法人機構任職，對於兩者的操盤心得都非常熟悉，余博將結合兩者的優勢，讓散戶也能跟法人一樣「聰明」賺錢。

技術面與基本面的差異─投資人該如何選擇？

在股票分析的方法中，主要有技術面分析與基本面分析，投資人對於該選擇哪一種分析方式，往往難以取捨，對此余博表示，基本面涵蓋公司的財務、產業、產品競爭力和經營效率，還要判斷總體經濟的環境，對於一般人來說，要研究的範圍相當廣，而且需要相當長的時間。

因此，余博認為技術分析主要由線形構成，以此判斷進出場點，對於投資人來說相對簡單，尤其是喜歡短、中期操作的投資人，若是習慣買進後就長期持有的投資人，就較適合基本面分析。

有些人認為技術線圖上都是歷史數據，也懷疑這些數據能否用以預測未來，余博對此解釋道，過去雖無法100%預測未來，不過，藉由過去的數據、經驗累積才能形成對未來的推論根據。

余博以氣象預報為例，隨著技術進步、歷史數據判斷，氣象預判越來越準確，顯示歷史數據在小處會有不同，但在大趨勢的解讀上仍有重要參考性。

對於企業價值與股價，余博指出，投資首要注重價值，因為這代表未來的成長空間，而價格則是市場供給與需求互動的結果，如果企業確實內涵高價值，價格也會水漲船高，所以供需之間可以間接顯示企業價值，價值與價格兩者同時並存。

技術分析實戰應用

技術分析的最核心元素就是Ｋ線，Ｋ線記錄了價格的變化，但如果僅觀察Ｋ線本身並無法做為判斷股價處在高位還是低位，余博舉了一個例子，現在有一根長長的紅Ｋ棒，表示價格漲勢強勁，不過根據這根紅Ｋ棒的位階不同，所代表的意義也不相同，若在底處出現，也許代表築底結束，強勁反彈，但如果出現在高檔，很有可能上升動能已經竭盡，短期內有跌價機會。

此外，由於股市會受到諸如消息面、財報、貨幣政策等因素影響，這也可以技術面來分析。余博表示，從Ｋ線的表現和成交量大小，就能簡單的判斷能否建倉、加倉或減倉。

技術分析工具應用多 先看這兩個指標

余博認為在紛繁複雜的技術分析指標中，有兩個觀察點相當關鍵，第一就是價格的走勢，這代表市場對於該公司的預期，對投資人來說也是最直觀的指標，而第二是成交量的大小，成交量對應著市場信心與供需情況，將這兩點一起搭配觀察，方向就會更清晰。

股價變化能觀察公司表現，而且由於公司基本面的情報釋出較慢，投資人若等待公司財報或相關資料可能會錯過較佳的進場時機，但Ｋ線能及時反映市場情緒，對於喜歡短線進出的投資人，技術線型能提供更有效率的回應。

散戶最常見問題─高點套牢，該停損嗎？

許多投資人會面臨一個問題，就是股票買在高點時被套牢了，如何決定是否要停損？余博要投資人先思考一個問題，為什麼會買在高點？這是因為進場時機不對，技術線型的走勢就能判斷進場時機。至於是否需要止損，就能從基本面觀察，倘若公司基本面不佳，例如財報開得不好、公司治理出現問題或發生重大財務問題，這時就是須忍痛停損離場的時候。

余博指出，一間公司基本面出現問題，很難指望在短期內就能解決並引領市場信心向上，與其一直擔心會跌跌不休，倒不如直接砍倉，雖然會痛，但留得青山在，不怕沒柴燒。

另一方面，若公司的基本面良好或無大問題，那麼股價下修也許是因為偶發事件或市場情緒波動而已，不需太擔心，耐心等待股價回升，等到解套後就減倉一半，因為體質好的公司股價未來還有上揚空間，先留住一半，降低未來買入後的持有成本。

此外，余博表示，當股價下跌時，可用黃金切割率做第一階段的判斷，這是因為股性自然就會漲多回調、跌深反彈，觀察黃金切割率依經驗法則初步分析股價是否已經達到底部。

股價下跌 什麼時候才能抄底？

在線形呈現築底情況時，余博指出，可觀察成交量的大小，當成交量位處低水位時，表示離底部已經不遠了，這時，較為安全的投資方法即是分批入場，因為雖然成交量很低，但不表示100%是底部，所以不能一次就重押，還是要謹慎一些。

不過，也要考慮另一個狀況，股票買進就一直漲，該不該獲利了結、見好就收呢？

余博認為，這也不必太擔心，因為技術分析可以算出股價的合理區間，算出最小滿足點，例如運用波浪理論，而這是基本面無法觀察到的。

法人與散戶的不同 在於投資邏輯

法人被認為是市場中的「聰明錢」，因為法人擁有更多資源，舉凡專業經理人、龐大的資金皆比一般投資人更有優勢，不過，余博表示，法人真正贏過散戶的地方就是資金配置與風險控管。

法人相當重視分散風險，絕不會集中重押少數股票，金融監督管理委員會也對法人的持倉比例有嚴格管控，在法規的限制下使法人無法進行賭博，所以在面臨虧損時，受到的影響較小，而有些散戶卻喜歡重倉押少數股票，當市場風向轉變馬上面臨鉅額虧損。

余博指出，若散戶想學法人的操作方式，就必須先學習法人的投資思維，注意風險管控，在投資前一定要先清楚知道為何購買這檔股票，清楚買入的理由和設定停損的標準，若當初買進的理由改變，就不要凹單，該止損就止損，嚴格遵守財務紀律，就能跟法人一樣擁有更好的投資績效。