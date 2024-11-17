如何讓錢為自己工作？從職涯規劃開始 贏在起跑點

文．陳春霖

立冬後的星期二，天空陰濛濛細雨不斷，下午兩點驅車前往內湖，位在一樓德明財經科技大學財金系電腦教室擠滿學子聆聽理周集團總裁洪寶山的演講，此次講題是「教你資產累積四部曲」。洪總裁表示，這堂課在學校是學不到的，人生職場中要及早規劃靠智力賺錢，當個投資家，讓金錢為自己工作，那麼會盡早財富自由收入永續，達到「理財、理善、理健康」的終極目標。

洪總裁現場提供六個紅包，當場抽問同學，答出來的同學獲頒1000至3000元獎學金，炒熱現場氣氛。其中一名女同學表示，演講內容從家庭父母或學校教師都很少聽到，在自己的人生規劃中就是畢業後能找到安穩的工作，很少去想職涯規劃，聽完受益良多，也引發對自身未來方向重新檢視。

職涯規劃再精進 活到老學到老

洪總裁以世上最會賺錢的猶太人的箴言做開場，他表示，這世上有三樣東西是別人搶不走的，一是吃進胃裡的食物，二是藏在心中的夢想，三是讀進大腦的書，看似簡單易懂的三句話，卻潛藏著深遠的意義，也就是鼓勵同學需不斷充實自己，活到老學到老，學到的東西是任何人搶不走的。

洪總裁指出，資產累積有四部曲，第一部曲就是靠勞力賺錢，為別人工作，所謂的上班族受薪階級，這類人占多數比重高達60%；第二部曲靠能力賺錢是為自己賺錢，例如會計師、律師及醫生等有專業能力，這類人占比重約30%；第三部曲是靠財力賺錢，找人為我工作，例如開一家餐廳或投資開公司等，這類人占比重約5%，第四部曲是靠智力賺錢，找錢為我工作，這類人占比重約5%。

台語有句俗語，「人兩腳，錢四腳」，所以要讓錢追你，而不是你追錢。但多數人誤解其義，拚命向銀行貸款借錢，操作財務高槓桿，第四部曲的內涵才是正確觀念，除了找錢為我工作外，最重要就是培養自身智力，有了智力才能有效駕馭金錢，也才能以錢賺錢。

洪總裁表示，不管是靠勞力或專業能力賺錢，收入高低起伏不定，只能喘息不能休息，一旦休息收入就會終止，而靠財力與靠智力賺錢者，收入始終可以源源不絕，但財力投資賺錢仍有風險，靠智力賺錢雖也有風險，但主動性較高，且擁有智力後即能夠培養精準投資眼光，讓錢滾錢。

選擇讓理財智能增長的職業 培養精準投資眼光

洪總裁指出，十年前台灣每年出生人數還有21萬多人，現今僅13萬多，事浮於人情況嚴重，所以同學應在踏入職場前好好想一想，要辛苦工作一輩子，還是規劃如何讓錢為你工作，因為想法不同在策略、行動上就會不同，選擇職業時就會有很大差異。

當然有人會說，「我先攢多些錢，再想如何讓錢為我工作」，話是沒錯，但很可能讓自己輸在起跑點上，或許一開始就決定如何讓錢為自己工作的人，就選擇讓理財智能增長的職業，等於比其他人多累積數年的智力，對未來培養精準投資眼光有很大幫助。

推動台灣成為全民理財島

洪總裁以個人為例，「大學經濟系畢業後，多數同學都選擇知名企業就職，但我卻選擇創立送報社，因為在工讀時深知報社運作，月底才結帳，除報費還有夾報、廣告費等收入，約有百萬元可資利用投資房地產。」快速累積第一桶金後，開始朝向讓錢為自己工作的夢想，逐步成立投顧事業、媒體事業與理財教育學苑、理善國際關懷協會等。

理周集團的願景就是以經營理念、經營方針、管理五力為基礎，運用豐富的人才庫，使用集團資料庫，提供家庭每位成員父母及兒童，讓他們有正確投資理財觀念，所以成立了知、訊、力三大事業群，財商事業群、媒體事業群以及投顧事業群，來推動台灣成為一座理財、理善、理健康的全民理財島。