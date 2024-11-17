第22屆金擘獎表揚污水廠助力環保與淨零碳排目標實現

▲ 內湖污水處理廠 UF系統產製再生水

今年金擘獎各家表現平分秋色，競爭激烈。其中污水下水道設施類別有臺北市政府工務局衛生下水道工程處推動的內湖污水處理廠委託操作暨設備更新案(第二期)，以及桃園市政府主導的桃園市龜山水資源回收中心ROT案，兩者均入選今年第22屆金擘獎政府團隊獎佳等獎殊榮，展現其在污水處理及環保領域的卓越成就與創新。

內湖污水處理廠首次採用創新的成效式契約模式，並納入有償RTO精神，將設備更新與操作維護一次發包分別訂約，建立「水質削減補助費」和「能資源補助費」，鼓勵廠商根據實際操作需求更新設備，提升污水處理效能，進一步落實環境、社會與公司治理（ESG）及淨零碳排政策。

所謂成效式契約模式，就是政府採取「設備更新」與「操作維護」分開訂約的方式。讓廠商能根據實際運營需求進行設備升級和更新，能最大限度地提高處理效率，同時降低系統故障風險，發揮整體運行的穩定性。此外，內湖污水處理廠也提供了多層次的獎勵機制，透過「水質削減補助費」與「能資源補助費」，廠商在處理水量、水質及運行穩定性方面的表現將直接影響到補助費用的發放，從而激勵其持續提升水質處理效率，並確保污水處理的最大效能，符合淨零碳排的長期目標。

本次獲得金擘獎民間團隊優等獎的內湖污水處理廠民間機構-惠民實業股份有限公司，規劃廠區長期改善計畫，以提升處理水量、水質與能資源循環再利用為進一步提升污水處理效能。另外惠民實業也取得了產品碳足跡標籤認證及環境教育認證，減少碳排放的同時產製再生水，為環境保護做出具體貢獻，落實循環經濟。此外，惠民實業還取得了TAF水質實驗室認證及ISO 45001職業安全衛生管理系統認證，符合國際水質檢測標準，落實職安衛管理。

另外桃園龜山水資源回收中心ROT案為全國首例污水廠ROT案件。該案規劃增建「厭氧水處理系統」及「沼氣綠電系統」，減少污泥產生並每年減少碳排量達2,500噸，這一創舉有助於大幅減少環境污染，落實2050年淨零排放政策。透過創新厭氧水處理系統，減少污水處理過程中的污泥量，並利用沼氣綠電系統將產生的沼氣轉化為綠電能源，減少對傳統能源的依賴，降低碳足跡。

值得一提的是，此案能成功推進仰賴政府機關的大力支持。履約過程中機關協助與自來水公司協調中繼站用地管理，以納入本計畫用地範圍，排除計畫用地整合困難；並協助民間機構申請發電業籌設許可，以達成本計畫後續綠電躉售需求。

隨著全球範圍內對碳排放控制的要求越來越高，污水處理的效能和穩定性直接關係到地方水環境的保護和公眾健康。污水處理系統的升級與創新不僅能夠應對日益嚴峻的環境挑戰，還能大幅改善民眾的生活環境質量。有效減少水質污染，降低能源消耗，進而落實ESG及淨零碳排政策。