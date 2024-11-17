工廠自動化、智慧交通與智慧能源等應用領域 艾訊布局AI領域 營收逐季成長

提供智能零售與自助點餐系統、智能停管、智能醫療繳費系統等服務，受惠AI自動化需求穩定，艾訊營收逐季成長，新產品POC完成將陸續貢獻營收，值得繼續追蹤。

艾訊(3088)在AI領域提供的服務有需求的產業與服務，包括智能零售與餐飲如自助點餐系統，提供一站式自助服務，支持多元支付，提升顧客體驗，優化營運效率。智能停管包括參與智慧城市規劃，提供停車與充電二合一繳費系統的創新服務功能，一體化的解決方案。

智能醫療包括智能醫療繳費系統，加強與HIS系統對接，提供多元支付資訊管理系統，減少客戶排隊時間提升服務品質。這三大業務支持艾訊2023年與2024年營運成長。

營收占比以銷歐美為主

艾訊2024年前三季營收一季比一季高，逐季成長(圖一)。每股盈餘第二季2.20元，高於第一季1.63元。

艾訊營收來源地區包括美洲、歐洲、亞洲及其他地區，2024年第一季營收分區占比如圖二，以美洲地區占比49%最高，其次歐洲地區占比38%，亞洲地區占比13%最低。

美洲地區營收占比最高，約50%上下，2023年全年營收占比49%，2024年第一季營收占比仍維持49%。

歐洲地區呈現逐年成長趨勢，2022年營收占比26%，2023年成長為35%，到2024年第一季再提高為38%。

亞洲及其他地區則呈現減緩趨勢，2022年營收占比17%，2023年16%，2024年第一季13%，呈現下降趨勢。

產品應用範圍包括自動化服務與交通、遊戲／網路／醫藥／零售，以及其他。

集中與自動化與交通服務營收占比最高近50%，2023年48%，2024年第一季成長到49%(圖三)。遊戲網路醫藥零售從2023年41%到2024年第一季38%，營收占比減少，主要是博弈營收減少。

在手訂單今年會正成長

法人認為，艾訊新案開發時程，依照個案大小不同。如以現有模型去做調整，只需兩到三個月時間。生產時程看客戶需求，大約需要半年到一年時間。如客戶的案子是從無到有的新開發，需要時間較長，甚至要兩到三年。例如博弈，單是設計也需要三到四年時間，產品已經出貨三、四年。而醫療的產品，從設計到出貨超過一年時間。個案狀況不同，轉換成訂單的時間不同。目前在手訂單已經確定，今年會正成長。

理周投研部表示，艾訊在AI 服務以加上軟體需求為主，未來AI貢獻度大。AI用在客服，以及服務自動化、醫療、博弈，七、八成應用在服務自動化。一旦落實到技術可行後，即可轉換為訂單、出貨、貢獻營收。邊緣AI包括VGA+Intel、AMD+ARM都有產品研發，潛在買方在POC完成後，未來落實到訂單生產，將會帶進營收。

AI自動化需求穩定 營收逐季成長

服務自動化已可以導入AI，例如車牌辨識二十年前用在高速公路收費空拍，現在停車場車牌辨識用得到。原料價格下調、供應平穩，毛利相對較高。醫療與博弈過去占比約10%，估計營收減少大約在8%；網通以及智慧零售則有12%到15 %的成長。艾訊2024年維持成長，下半年優於上半年，IPC在2022年已經有大成長，今年微幅成長。

艾訊受惠AI自動化需求穩定，營收逐季成長，在新產品POC完成將陸續貢獻營收，值得繼續追蹤。

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由 華信投顧投資長 許江鎮博士悉心打照的"理周飆股日報"

【許江鎮博士】為澳洲國立南澳大學(UniSA)商學院(EQUIS認證)國際商學所博士，現為華信投顧投資長，擁有多年的操股經驗。

博士曾擔任環球睿視Ubestream中華開發代客操作團隊主管及台北金融研究發展基金會講師，更受聘於國立東華大學EMBA講課、國立勤益科技大學MBA授課，前後著作有「股市贏家 必勝策略」、「電子股 必勝策略」等書籍。

強調應用"國際趨勢洞察法"、"產業趨勢模型"、"尋找潛力標的"來作為選股策略，同時強調 【量價關係 X 籌碼變化 X 題材效應】。

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