從織品到自然的跨界對話：李佳玲《野草與花》個展喚醒細微之美

文．戴衣薰 圖．理善藝聚空間

在秋日微涼的季節裡，理善藝聚空間為大家呈現一場溫暖而充滿人文氣息的展覽——《Weeds are Flowers Too 野草與花朵》李佳玲個展。透過纖維與植物的隱喻，藝術家李佳玲(Jialing Lee)藉此展覽探索自然與生命之美，以纖細的纖維語言敘述那些被忽視的生命形式與深層意涵，為觀者帶來跨越時空的藝術旅程。

跨越文化的護身符

李佳玲在2018年於英國皇家藝術學院(Royal College of Art)深造時，受到東西方文化融合的啟發，創作了「The New Antique 新古董」系列，以扇子為主要符號。扇子在東西方均為跨文化的象徵，從古羅馬時期的戰爭信物到東方文化中女子傳情的折扇。李佳玲使用東方的香蕉絲、紅線、玉石等材料，象徵力量與福祉，重組成現代護身符，探討跨文化的人類信仰與情感。該作品曾入圍2019年義大利纖維藝術獎，展現出她對符號語彙的敏銳洞察力。

歷史與情感的交織

「Double Cloak 雙人斗篷」的靈感源於已有五千年歷史的拼布工藝，將縫製布料結合不同記憶和故事片段縫合為一體。李佳玲透過傳統符號如葫蘆與花瓶，將生命、繁衍與承載等象徵注入作品。葫蘆代表著連結與豐收，花瓶則如容器般承載著情感與回憶。透過拼布層疊的技法，賦予符號新的聯繫意涵，也隱喻了縫紉者與贈與者間的深厚情感聯結。

植物的月光睡眠理論

「Soft Soul; Sleep 軟想法; 睡眠運動」系列延續了自然與人之間的潛在連結。以植物學的「月光理論」為靈感，該理論指出植物在光週期下會進行睡眠運動。李佳玲以日常臥室物件和軟雕塑呈現植物的保護與療癒機制，並藉由柔軟的纖維材質，表達人與植物如何在睡眠中達成自我修復，傳達出日常中隱藏的溫暖。

人類與植物的消亡關係

「The Whisper of the Stones 石頭的低語」系列作品則延伸至自然與人類的互動，靈感來自瀕危植物蝴蝶蘭的故事。以軟浮雕技法模擬石雕，以刺繡、網版印刷標示蘭花採集處的地理座標，透過工藝描繪台灣蝴蝶蘭的歷史，以此喚起人們對環境保護的反思，揭示了人類活動對植物種群的影響。

鎳之樹的重金屬淨化

「The Blue Seeds 藍色種子」系列則展現了南太平洋稀有植物Pycnandra acuminata的生態奇蹟，該植物能吸收土壤中的重金屬鎳並進行環境淨化。李佳玲以金屬錫灌注植物，創造出流動的金屬質感，象徵生命的血液，作品也隱喻植物承擔環境變異的責任，同時靜默種下未來希望的種子。

美學的重構與反思

「Soft Vase 軟花瓶」系列靈感來自於1998年打撈的「黑石號」古船，李佳玲以海底古瓷為形象創作軟雕塑，柔軟材質的絎縫工藝模擬古代器物的形象。她探索自然歷史與文化遺產之間的聯繫，通過東西文化的柔和交融，體現出時間軸上的文化記憶。

從新古董系列中的護身符符號語彙，延伸至雙人斗篷的拼布符碼重組，李佳玲透過睡眠運動系列探討生命保護，在石頭的低語系列述說瀕危植物的歷史記憶，進而在藍色種子表現植物的環境淨化之力，最終於軟花瓶中重現跨文化的歷史記憶。透過這些系列作品，李佳玲精心構築出一個充滿異境的藝術空間，引領觀者探索自然、生命與時間之間的深層連結。

展 覽 ︳Weeds are Flowers Too 野草與花朵

展 期 ︳2024.11.02 (六)－2024.11.23 (六)

藝術家 ︳李佳玲

地 點 ︳理善藝聚空間