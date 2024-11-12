FOPLP金屬載板唯一技轉方認可供應商 鑫科訂單增溫 營收逐季成長

併購中鋼精材效益浮現，營收逐季成長，FOPLP金屬載板已打入一線大廠，訂單持續增溫，而切入的12吋晶圓用18吋靶材需求也穩定增加。下半年面板級扇出型封裝放量，較上半年將有倍數成長。

金屬材料供應商鑫科(3663)2024年9月營收4.34億元，月減13.06%、年增99.68%。6月起營收較去年同期增加164.51%，主要係合併中鋼精材認列營收，另6月貴金屬銷售金額占合併營收比率為35%。第三季營收14.33億元，高於第二季營收11.94億元，第二季又高於第一季5.48億元，季成長117.9%(圖一)。

股價在8月20日創高113.5元後拉回整理，最低到79.8元附近築底，近期在100元以下整理，未來在營收與獲利持續成長下，股價可望反映營收與獲利成長狀況。

併中鋼精材 營收持續走高

鑫科於2000年3月成立，同年10月由中盈公司直接投資成為中鋼集團一份子。鑫科2024年前三季累計營收成長76.22%，第一季每股盈餘0.14元，略高於去年同期(圖二)。第二季起有明顯的營運績效，包括：(1)取得中鋼精材70%股權，(2)成為中國醫藥大學附設醫院新竹分院裝設禾榮公司的台灣首套加速器型硼中子捕獲治療(AB-BNCT)設備的供應鏈夥伴。成為面板級扇出型封裝(FOPLP)金屬載板之唯一技轉方認可供應商。第二季每股盈餘也有0.13元。

在營運上有較大的突破，造就公司在第二季營收大幅成長，第二季比第一季倍數成長，主要來自併購中鋼精材認列營收。鑫科收購中鋼(2002)旗下的中鋼精材70%股權，並已於5月開始併入財報，帶動鑫科近二個月營收持續走高。即使不認列中鋼精材的營收，鑫科的貴金屬業務也有所增長、訂單持續增加，靶材業務訂單也趨於成長，訂單能見度一季以上，下半年比上半年好，今年優於去年。

FOPLP金屬載板已切入一線大廠

鑫科產品精密金屬營收占比較高，高於60%以上(圖三)。此外，鑫科積極拓展半導體業務，公司的FOPLP金屬載板已打入一線大廠，其終端的歐系IDM廠需求增強、帶動訂單持續增溫，加上切入的12吋晶圓用18吋靶材需求也穩定增加。隨著下半年面板級扇出型封裝(FOPLP)放量、較上半年倍數成長，若出貨順利，全年半導體占比有望衝3成以上。

法人認為，鑫科今年上半年面板級扇出型封裝載板(FOPLP)出貨約300片，預計下半年出貨900-1200片，隨著客戶拉貨意願增強，明年全年則預估有機會達2400片，較今年有倍數增長空間。

理周投研部表示，展望後市，若不含中鋼精材，目前不論面板靶材或半導體靶材，需求都屬正向，預期將帶動下半年營收動能增溫。此外，目前半導體營收占比約24-25%，全年半導體占比有望衝三成以上。隨著公司產品組合優化，高毛利的產品占比提高，獲利隨著營收成長而增長。

目前公司仍在成長階段，且成長幅度隨著併購計畫完成、半導體占比提升而加大，產品組合優化使毛利、獲利提升，股價創高後整理，空手在整理期低檔承接。

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由 華信投顧投資長 許江鎮博士悉心打照的"理周飆股日報"

【許江鎮博士】為澳洲國立南澳大學(UniSA)商學院(EQUIS認證)國際商學所博士，現為華信投顧投資長，擁有多年的操股經驗。

博士曾擔任環球睿視Ubestream中華開發代客操作團隊主管及台北金融研究發展基金會講師，更受聘於國立東華大學EMBA講課、國立勤益科技大學MBA授課，前後著作有「股市贏家 必勝策略」、「電子股 必勝策略」等書籍。

強調應用"國際趨勢洞察法"、"產業趨勢模型"、"尋找潛力標的"來作為選股策略，同時強調 【量價關係 X 籌碼變化 X 題材效應】。