AI伺服器液冷散熱方案 獲鴻海認證 桓達搭上GB200供應鏈列車

生產AI伺服器液冷散熱溫度感測計，獲鴻海認證為關鍵零件，成為熱門的GB200供應鏈夥伴，不但題材火爆，也為桓達營收成長奠定基礎。

AI伺服器GB200邁入出貨旺季，鴻海集團掌握大單商機，相關供應鏈零組件廠商跟著受惠。今年電腦展(2024 Computex)直接液冷解決方案(DLC)成為展場亮點，水冷、液冷甚至浸沒式散熱取代傳統氣冷散熱解決方案後，直接液冷機制相關供應鏈零組件成為熱門的關鍵零組件之一。

液冷散熱感測器獲鴻海認證

桓達(4549)是製程自動化感測器領導廠商，旗下水中溫度感測器曾獲鴻海認證採用做為水冷液冷散熱解決方案的溫度感測計，這項產品讓桓達一舉躍升為AI伺服器直接液冷散熱(DLC)解決方案的關鍵零件，躋身AI散熱方案的供應鏈廠商，且獲得鴻海認證，成為熱門的供應鏈夥伴，為桓達營收成長奠定基礎。

桓達9月營收0.92億元，月減-16%，年減-38%，1~9月累計營收9.53億元，轉為YoY負成長(-6.8%)。7月好不容易擺脫第一季、第二季微幅減緩的陰霾，邁向營收正成長的趨勢，再度回落，第四季看AI散熱機制出貨狀況。上半年營收第二季3.46億元高於第一季3.06億元，季增+12.87%。

股價在6月17日創高214.5元，之後震盪走低到8月6日102.5元反彈，8月29日來到184元高價，隨著大盤回檔順勢拉回到153.5元止跌反彈，在180元附近上下震盪，股價將反映公司成長狀況。

桓達第二營收季增近13%，毛利率52.04%，較第一季的53.65%下滑，主要係因毛利率較低的壓力傳感器出貨較多，而在營收增加帶動下，桓達第二季稅後淨利季增14%，第二季EPS1.33元高於第一季1.18元，季增13%；上半年EPS2.51元，較去年同期2.45元略增(圖二)。過去六年EPS趨勢。

浸沒式散熱方案未來看好

法人認為，桓達的AI伺服器布局在於浸沒式散熱方案。因為所有的伺服器都需要散熱，散熱就需要冷卻，液冷是未來散熱趨勢，桓達的感測器(Sensor)就是在測量冷卻液系統，到底還有沒有冷卻液。這項AI伺服器用的Sensor，桓達稱作「工業開發」，這產品十年前就已開發好，且放在行銷目錄上，每年都是賣幾千顆，價錢也不錯。

鴻海的系統商將這個產品做為散熱的解決方案，單是做試驗案就需要約四千顆，每一顆售價約四千多元，推估未來商機可以貢獻很大營收與獲利。目前市面上AI伺服器需求者都已經向桓達詢價，這產品將是桓達的重點商機，今年營收力拚成長。

理周投研部認為，展望下半年，隨著智慧水表標案出貨放量，而伺服器水冷系統感測器則預期第四季有機會小量出貨，明年將可伴隨AI散熱需求而大量出貨。

整體來看，在未來AI伺服器水冷系統感測器將隨著AI散熱解決方案的需求而帶動公司營收大幅成長，股價將反映公司營收與獲利成長。

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由 華信投顧投資長 許江鎮博士悉心打照的"理周飆股日報"

【許江鎮博士】為澳洲國立南澳大學(UniSA)商學院(EQUIS認證)國際商學所博士，現為華信投顧投資長，擁有多年的操股經驗。

博士曾擔任環球睿視Ubestream中華開發代客操作團隊主管及台北金融研究發展基金會講師，更受聘於國立東華大學EMBA講課、國立勤益科技大學MBA授課，前後著作有「股市贏家 必勝策略」、「電子股 必勝策略」等書籍。

強調應用"國際趨勢洞察法"、"產業趨勢模型"、"尋找潛力標的"來作為選股策略，同時強調 【量價關係 X 籌碼變化 X 題材效應】。

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