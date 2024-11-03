時隔4年！第三屆污水處理廠技能競賽重啟 聚焦專業技術與水資源守護

為提升與精進污水處理廠的核心技能，臺北市政府工務局衛工下水道工程處於10月30日，於台北市迪化污水處理廠盛大舉辦「2024第三屆污水處理廠技能競賽」。本次競賽的參與的廠區涵蓋台北、八里、新竹、宜蘭等六座污水處理廠，邀集北台灣各地的優秀團隊，共同切磋，交流專業技術。

臺北市政府環境保護局主任秘書楊維修親臨現場，給予參加團隊支持打氣，並表示近幾年台北市污水下水道的接管率以及處理率都達到了全國第一，除了高度的給予肯定外，也希望這系列競賽活動可以持續擴大發展，永續進行。另外，臺北市政府工務局副局長張郁慧感謝大家一同共襄盛舉，指出污水處理廠因作業特殊，希望透過此競賽能讓大家更重視污水處理廠的專業技能。

由於疫情影響，污水處理廠技能競賽已停辦4年。隨著今年的賽事重新啟動，參賽人員無不摩拳擦掌，渴望展現過去多年累積的技術經驗。今年的技能競賽內容涵蓋了四大核心領域：職業安全為確保工作環境的安全性；操作技能、設備維護則關乎污水處理系統的高效運行；而水質檢測則是最終的品質保證。參賽人員除了筆試外，還需在實際操作中展示相關技術，確保各個參賽團隊的理論與實作能力均受到全方位的訓練。

除此之外，本屆競賽總獎金創下新高，冠軍團隊可獲得高達新台幣五萬元的獎金。最終總項競賽由宜蘭暨羅東廠隊奪冠，八里污水處理廠隊以及內湖污水處理廠隊各名列亞、季軍。而分項冠軍由宜蘭暨羅東廠隊連拿下「職業安全」、「操作技能」與「水質檢測」三個項目，成最大贏家。其中一項「設備維護」則是由內湖污水處理廠拿下。臺北市衛生下水道工程處處長程培嘉對此表示，競技結果無論高低，每一位皆是備受肯定的專業人員。也期勉未來衛工處持續壯大，並感謝所有最前線守護下水道水資源的同仁們。

本次競賽團隊們帶著守護水資源的初衷，以團隊精神完成各項任務，藉此凝聚所有污水處理廠人員的力量。透過活動讓默默耕耘的技術人員得到更多關注，期許喚起社會對於全台水資源保護工作的重視。