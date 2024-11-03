第22屆促參金擘獎揭曉！將於11月29日舉行頒獎典禮

第22屆民間參與公共建設金擘獎得獎名單出爐！財政部說明，本屆金擘獎經評選委員赴各初評入選案件進行實地查核，以及複評會議充分討論後，選出政府團隊獎優等獎3件及佳等獎3件，另民間團隊獎優等獎4件及佳等獎1件，包括交通、電業、醫療、觀光、運動、文教及污水處理等多元的公共建設。

臺南市政府交通局與宏碁智通股份有限公司以臺南市第二期智慧路邊停車計費系統BOT案分別榮獲政府團隊獎與民間團隊獎優等獎，為本屆唯一政府與民間同時獲優等獎的殊榮，亦獲政府團隊獎附加獎「創新獎」，更是今年唯一同時獲得三種獎項的案件。本案建置逾二千席停車柱，除提供快速搜尋停車格空位、減少人工開單錯誤及節省紙本用量等，臺南市政府交通局擷取第一期推動經驗，第二期與民間機構宏碁智通公司共同發揮創意，於停車柱結合電動車充電樁提供充電服務、設計「智匯共桿」設備提供生活及政令宣導等資訊，以及獨創Line AI機器人自動向警察及稅捐稽徵機關通報違規車輛，除提供便捷且創新的停車服務提升城市交通治理能力外，更創造公共建設附加價值。

此外，宜蘭清水地熱發電BOT+ROT案獲得政府團隊獎優等獎，為金擘獎第一件電業設施案件，十分難得。宜蘭縣政府為發展地熱發電，重新活化閒置20年的舊發電廠，將既有地熱井、電廠遺構以ROT方式交付民間機構，以降低開發成本，並規劃擴廠機制以BOT方式新建生產井，成為首座採BOT+ROT模式之地熱電廠。除以地熱發電直接供電外，也利用發電尾水作為清水地熱園區用水資源，更建造地熱教育館，打造全國唯一結合觀光體驗及地熱發電的教育園區。

另外值得一提的是，新竹市兒童醫院為首件以BOT方式辦理的專屬兒童醫院，除門診、急診及住院一次到位外，門診科別更達25科，提供完整醫療服務；而駿宇公司辦理的澎湖縣馬公第三漁港綜合旅館區BOT案為澎湖首座融合旅館、休閒與商業設施的綜合型觀光旅館，建置中水回收系統降低對澎湖水資源的耗損，分別獲政府團隊獎及民間團隊獎優等獎殊榮，得獎名單及獲獎原因詳附件。

財政部進一步說明，為鼓勵得獎案件，本屆金擘獎頒獎典禮預定於113年11月29日在華南銀行總行2樓國際會議廳舉行，歡迎各界共襄盛舉，並恭喜所有得獎團隊!

最新訊息同步登載於財政部民間參與公共建設資訊系統（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/gta/news.aspx）金擘獎專區。