醣聯研發穩步向前 將舉行年度法說會

台灣生技產業近年備受矚目，與國際鏈結力度也持續加深。專注於癌症新藥與生物相似藥開發的台灣醣聯（4168，以下簡稱醣聯）研發進度亦備受市場關注，董事長張東玄表示，公司所有研發進度都在規劃期程中，未來也將加速推動臨床進程，並可望將產品線擴及亞洲市場。

醣聯表示，公司已順利完成創新抗體藥物GNX102的一期臨床試驗，並確立其安全劑量範圍。GNX102針對實體腫瘤的治療潛力受到業界矚目，公司也正基於此成果，將其進一步開發為抗體藥物複合體（ADC），透過結合抗體的靶向能力，提升藥物療效與精準性；這項進展將為實體腫瘤患者提供更具突破性的治療選擇。

此外，醣聯也完成了生物相似藥SPD8的一期臨床試驗，試驗結果顯示SPD8的藥物動力學特徵與原廠藥相似，且在安全性方面無顯著差異。目前，醣聯積極規劃在日本展開SPD8的三期臨床試驗，並同步進行台灣的相關開發計畫。SPD8的成功開發，將顯著提升醣聯在全球生物相似藥市場的競爭力，特別是在高品質且具成本效益的生物相似藥需求迅速增長的市場趨勢下。

醣聯董事長張東玄表示：「這些臨床試驗的成果不僅驗證了我們的研發實力，也代表著我們在創新藥物與生物相似藥領域取得了具體進展。我們將繼續加速推動這些項目的臨床進程，期望為全球患者提供更高效的治療選擇。」

展望未來，醣聯將持續聚焦於擴展產品線，並強化在亞洲市場的佈局，尤其是針對日本與台灣市場的計畫。同時，公司也正積極尋求與國際領先企業的合作機會，以進一步提升研發效率，並加速新藥推向市場的進程。這些策略與發展步伐，將為醣聯在全球生技市場中奠定穩固的地位，並為患者提供更多元的治療選擇。該公司將於11月4日受邀台新證券舉辦法人說明會，法說會中公司也將進一步說明研發進度與成果。