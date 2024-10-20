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央行打房不怕 自住首購不影響928檔期開心買房去

聯合新聞網／ 理財周刊

▲ 圖/央行打房動作不斷，首購自住客身在風暴外，安心買房成家。

今年591新建案也精選台北、新北、桃園、台中及高雄等五大都會區個案，台北市今年928檔期有許多指標大案進場，想買入台北市天龍國，捷運軌道經濟熱門建案，具有保值又增值的特性，重點新區域開發也成為北市近來房市的熱門話題，北投、士林、內湖等區也深受在地、外區買盤青睞。新北市與台北市天龍國共享發展利多，近年來房價也隨之高漲，除板橋、三重等核心市區區段傳出百萬單價行情，以前較屬第二、三環的區段也有創價情形，可見雙北生活圈威力。

桃園今年928檔期，有89個新建案進場，近年來受惠政府推動產業升級，吸引不少企業廠辦、總部設點，帶來大量就業人口湧進。此外，「三心六線」軌道建設仍舊持續推進中，話題不斷，除了原有的市區桃園區、中壢區整開區推案火熱，龜山、觀音、龍潭區也陸續有新案進場，炒熱當地房市。

台中今年表現亮眼，928檔期總銷1893億元，榮登五都冠軍，三大屯區持續供給，熱鬧市區新案表現亮眼，另外，潛力區塊海線也深受在地品牌建商喜愛，紛紛搶進推出新案，上市櫃建商則是瞄準交通機能強勁的指標區域，盼帶動另一波房市討論度。

高雄房市近幾年在科技大廠輪番加持下，熱度依舊，政府也積極推動「大南方計畫」持續輸出開發資源也造就區域發展不容小覷，在場館經濟的帶動下高雄城市行銷名冠全台，拉抬房市發展，今年928檔期也有千億量體，表現不俗。五都新建案各有特色，亂世中想買房，快看591「928檔期熱鬧登場全台精選好案」專題，讓你輕鬆買好房。

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