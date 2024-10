躋身AI算力矽光子CPO供應鏈 創威業績將有突破性增長

美國九月調降利息二碼,營造資金寬鬆的市場。中國也傳出調降存款準備率、降息釋出人民幣救市計畫。市場資金寬鬆為股市增添投資動能。隨著黃仁勳表示Blackwell將如期出貨,AI伺服器與AI算力相關供應鏈將再獲投資青睞,再掀波瀾。創威光電(6530)為一家整合光機電之設計與製造的專業光收發模組公司,研發團隊成員主要來自於工研院光電所、台清交與臺科大研究所及國內外各大光電公司。

光收發模組市場規模擴大 年複合成長率15.2%

根據世界最大市場研究機構Research and Markets資料顯示,光收發模組全球市場規模在2021年70億美金,預估到了2026年143億美金,預計2021~2026 年的複合年增長率為15.2%。

創威產品包括光收發模組、光學次模組。光收發模組分熱插拔式、固定式兩類。次光學模組有TOSA、ROSA、BOSA。

目前產品應用領域已跨入企業、電信、工業控制以及影音。工業控制領域成為較大的營收占比。在工業控制提供監控。在企業領域提供視聽影音以及自動化。在電信提供光纖射頻傳輸(RFoG)、行動寬頻LTE。並逐步擴展到雲端領域,儲存功能。

營收、毛利率、每股盈餘 上半年YoY都成長

創威2024年9月營收25,486千元,月增2.55%、年增13.23%,累計前九個月營收206,440千元,年增9.84%,已達去年全年營收251,831的82%。2024年第三季營收72,578千元,高於第二季68,506千元,季增6%;第二季營收高於第一季65,356千元,季增4.82%,呈現一季比一季高的逐季成長趨勢。

2024年第一季毛利率42.25 %,第二季44.12%,分別都高於2023年第一季39%、第二季43.21%。2024上半年毛利率43.21%,高於2023年上半年41.33%。

2024年第一季每股盈餘0.33 元,第二季0.41元,也是逐季成長趨勢。相比2023年第一季每股盈餘0.15元,第二季0.44元,上半年合計0.59元,年增25%。依此趨勢判斷,不論在營收、毛利、每股盈餘都將優於去年。

營運從內銷為主 逐步擴展到全球各地

在區域營收變化從早年2006年經營台灣與美洲,營收占比87%、10%,逐步往日本、歐洲、亞洲地區拓展市場。到了2016年營收占比分別為日本15%、歐洲10%、亞洲8%,台灣仍然占最大占比43%,美洲則是22%。

從外銷市場逐步擴展海外市場,分散內銷佔比。美洲市場從2006年10%到2021年已達到31%營收占比。歐洲地區在2006年尚未開發,到2021年已達20%營收佔比。

隨著光通訊產業鏈變化,從分離式封裝走向混合式整合,再到積體光學式封裝。從晶片放在板上(Chip on Board)、晶片在載板上(Chip on Substrate),走向晶片在矽(Chip on Silicon),形成矽光子傳輸訊息的供應鏈廠商。矽光子與CPO已成為AI伺服器、AI算力資訊傳輸解決方案研發方向之一,成為取代目前以電傳輸提高AI算力的解決方案。

法人認為,創威今年營收逐季成長,第二季每股盈餘高於第一季,獲利也是逐季成長。預估年度營收可望超越2022全年營收創新高,在毛利率提升情況下,每股盈餘也將超越2022年1.59元的水準,並比2023年成長30%以上。

躋身AI算力矽光子CPO供應鏈 每股盈餘大幅成長

理周投研部表示,創威在光學模組的技術著墨已經很久,產品穩定,在AI算力需求提高傳輸速度加快的需求下,矽光子的傳輸速度成為未來AI算力主流解決方案之一,將為創威帶來更大的營收成長,也讓創威躋身AI算力矽光子CPO供應鏈廠商之一。一旦矽光子與CPO需求展開,將為創威帶來突破性的營收增長與獲利成長,為股價上漲添加動力,目前是逢低布局的時機。

