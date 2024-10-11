文．洪寶山

以色列強調，伊朗是這場多線戰爭的幕後主使者，10月1日更是直接向以色列發射了超過二百枚導彈，導致10月1日NYMEX原油大漲3.8%，收每桶70.76美元，市場擔心以色列報復將攻擊伊朗油田設施，10月3日NYMEX原油收盤大漲5.15%，收每桶73.71美元。

油價會衝上每桶100美元？

美國的態度是勸阻以色列不要攻擊伊朗油田設施，但以色列表示，有關報復行動已經和美國密切協調，以色列會獨立做出決策，並且「一切選項都在考量中」，於是10月7日NYMEX原油價格續創波段新高，盤中見到每桶76.47美元。

油價會衝上每桶100美元嗎？美國是最不希望油價上百美元的，但是以色列現在不受控，美國也只能在後面擦屁股，這點市場看得很清楚。所以儘管NYMEX原油面臨每桶77-78美元的壓力，而且上方還有81美元的下降壓力線，但明顯可以感受到市場對油價上漲的氛圍是樂觀的。

當然除了陳年歷史的糾葛之外，最近以色列連續擊殺真主黨三名首腦，又企圖對哈瑪斯趕盡殺絕，可以想見伊朗絕不會坐以待斃的等著它扶持的代理人被瓦解，以色列與伊朗現在禮尚往來的攻擊默契何時打破，將是影響油價挑戰百美元的關鍵。

以色列會炸伊朗油田報復？

目前是中東地緣政治風險可能處在1990年初期的波斯灣戰爭以來的最緊張階段，伊朗10月1日為何對以色列發射超過二百枚導彈？因為以色列擊斃黎巴嫩真主黨及哈瑪斯領袖，伊朗必須報復。

事實上，這是今年伊朗第二次對以色列發射導彈，4月那次發射一百枚導彈，後來雙方都沒有進一步還擊，但這次因為伊朗發射的導彈數量多了一倍，以色列的目標是懲罰伊朗並讓他們付出代價，可能會選擇對伊朗有價值的東西，所以市場才會聯想到伊朗的油田設施。

是否封鎖荷姆茲海峽是關鍵

當然，OPEC+可以增產來填補伊朗的供給缺口，事實上，OPEC+維持12月開始增產的計畫，沙烏地阿拉伯警告OPEC+成員國：「不遵守限產協議，油價可能跌到每桶50美元」，但是如果伊朗真的耍狠下了決心，封鎖荷姆茲海峽的原油供應運輸路線，那麼OPEC+的大部分石油都會被困在荷姆茲海峽內，也就是1970年代的石油危機有可能重現，屆時地緣政治風險衝擊油價可能飆升到每桶150美元，甚至200美元。

於是美國銀行首席策略分析師Hartnett認為，第三季的贏家為：(1)恒生指數+19%、(2)美股公用事業類股和REITs +18%、(3)黃金+13%、(4)高收益CCC債券+12%、(5)日圓+12%。第三季輸家為：(1)美元-5%、(2)費城半導體指數-5%、(3)石油-16%。有鑑於此，展望第四季最大的轉折交易，Hartnett認為是「做多石油、做空黃金」，「做多能源股、做空公用事業股」。實際上，截至美東時間10月7日盤中為止，埃克森美孚(XOM)在第四季已經累積+7.28%漲幅，雪佛龍漲+2.93%、康菲石油+9.19%、英國石油+5.64%，而黃金僅漲+0.32%。

台塑集團需因應新一輪利空

石油概念股的台塑集團已經不具備亞洲的定價權能力，今年在加權指數大漲的過程缺席，近期雖然受到滬深股市暴漲的激勵而反彈，但股價依舊是空方排列，主要是新一輪的利空來襲，環境部10月7日召開第六次碳費費率審議會，決議一般費率每公噸300元，高於日、韓等主要出口競爭國的費率標準，除SBTi標準對一般產業而言是短期難以達標的標準外，優惠費率Ｂ訂定每公噸100元，也明顯較日、韓更高，預期將對塑化與鋼鐵等產業造成財務衝擊。

2025年五月底前試申辦，2026年正式收費。初步徵收對象為年排放量2.5萬公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業，根據環境部統計，碳排量達500萬至1000萬噸的企業有二廠，包括中龍鋼鐵、台塑石化麥寮三廠，碳排量達1000萬公噸以上的則是中鋼及台塑石化麥寮一廠。

經濟部與產業評估，業者要採行優惠費率Ａ，幾乎很難做到，故而希望優惠費率Ｂ能採行區間定價策略，若區間價格低點能到60元，比較能趨近日、韓的價格。