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三大選股操作心法 教你底部進場賺長波段

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

財稅系畢業的Remus雷老闆對於投資相當有興趣，大學畢業以後，加入元大期貨的「海龜培訓操盤手計畫」，學習到期貨當沖的操盤心法，中間短暫到自營商操盤期貨，其後到中國信託證券當法人業務員(簡稱法業)，深諳法人操盤邏輯和不為人知的「眉角」。

海龜操盤手訓練 嚴格要求按策略執行

在海龜培訓時期，最重要的訓練是擬定策略，包括選股策略和停損停利的策略，教官會監督是否按著策略來執行。

教官先是帶他們玩德州撲克，從中觀察操作的策略、是不是有賺錢的企圖心，然後轉到期貨當沖模擬實戰。

他分享，每天都被教官罵好幾次，「為什麼這樣就把股票賣掉，怕賺錢嗎？為什麼不照策略走，看錯了還不停損」？

在海龜訓練中，「不怕你賺錢，也不怕你賠錢，就怕你沒有按策略執行，錯失賺錢和停損的良機」。他坦言，能夠通過培訓，不是因為獲利比較多，而是有沒有照著策略執行。

如果勝率不高，教官會帶領學員回頭檢視當初擬的策略對不對，操作中慢慢調整修正，例如，大家都知道守10%停損的慣例，但能不能多一道防守，守五均或紅Ｋ底部，加強防守的力道。

海龜計畫結訓之後，他一度到康和證券期貨工作，不過因為一個同仁風險控管不佳，沒有做好停損，賠掉整個部門的資金，康和證券期貨因此被裁撤，他便轉到中國信託證券法人部，擔任法人業務。

拜訪公司 掌握第一手資訊

法人業務的工作是帶領各家券商研究員或基金經理人拜訪公司，他當中間的連繫人，在訪問過程中，學習到基金經理人如何攻防和評斷一家公司。

例如，最近中興電財報亮眼，有辦法說會，但是士電沒辦法說會，他就在中間穿針引線，邀請各大投信基金經理人拜訪士電。

Remus開車載各家經理人前往目的地，大夥在車上閒聊交換資訊，他便伺機討教，為什麼想看這家公司，各家經理人對公司的看法，訪問過程怎麼攻防，該注意哪些細節。

Remus說，訪廠可以知道很多不為人知的資訊，尤其是老闆對產業的前景和公司的態度。

有一次，他去拜訪宏捷科，一到公司總經理出門熱情迎接，開口第一句話，「你們怎麼會來?!」就知道挖到寶了，當時WiFi世代交替，手機PA從一顆變為數顆，宏捷科員工頻頻加班，開出產能滿足訂單需求，而那時宏捷科股價還在20元的低點。

「拜訪完，就知道這家公司能不能做多」，他說，過程中，老闆叫你不要買自家公司，可是大家聽完心照不宣，回去準備買進，或者是老闆要做CB(可轉債)，現在股價拉上去無法增資，這時手上有股票可以先獲利了結。

法業是當老闆和經理人之間的潤滑劑，有些問題經理人想知道卻不方便問，就由法業開口，像是每月的營收，基金經理人不做短線，不好意思問，就由法業開啟話題，經理人再接下去詢問。

親臨法說感受現場氛圍 嗅出背後玄機

如果不能拜訪公司，Remus建議可以去聽法說。聽法說會的重點不是公司高層在台上講什麼，而是台下被訪問時的氣氛，比方說，公司高層在訪問時透露九月動能沒有八月的好，隔天股價大跌，就是現場情緒所產生的波動。

再如，公司財報公布今年成長3%，新聞解讀是利多，但是上一季成長5%，研究員報告評定本季財報遜於預期，持中立看法或不建議買進，都是必須在現場才能嗅出味道。

整合多年來跟隨法人的經驗，Remus自創一套波段選股及操作的心法，包含「獵豹指標評鑑分析」、「大猩猩選股法」、「鑽豹三刀流」，提升波段操作的勝率。

獵豹指標評鑑分析 找出公司潛在競爭利基

首先，獵豹指標評鑑分析，從營收、毛利率、營益率、息稅折舊攤銷、存貨、合約負債等看出公司潛在的競爭利基。

例如，有兩家公司同樣今年賺8元，明年賺10元，Ａ公司為電子業前景看好，公司營收從10億元成長到15億元，Ｂ公司為傳統產業，因改變產品組合，營收從10億元成長到11億元，兩家獲利相同，要買進哪一檔股票？

他回答，選擇Ａ，因為法人喜歡營收很快看到結果的公司。

又如，記憶體模組廠十銓今(2024)年第一季營收30億元，每股獲利4.1元，第二季營收74.76億元，營收成長149.70%，獲利理當翻倍，可是第二季每股獲利卻只有1.85元，就代表下游出海口不佳，公司降價求售，導致毛利下滑，影響獲利，若不仔細查看，還以為公司營運大好。

大猩猩選股法找飆股 鑽豹三刀流找最佳買賣點

其次，「大猩猩選股法」則從四個特徵來找飆股，包括新客戶、新市場、新產品或新技術、新政策。

例如，台積電近年為了保持晶圓代工領域的領先地位，大幅增加資本支出，並擴大在地原物料、設備供應鏈產品，這些國內設備廠只要接到台積電的訂單，就非常有機會，常會出現本益比及業績同步提升的情況，像是弘塑、辛耘、萬潤等先進濕式製程、先進半導體封裝設備都有大利多。

第三，「鑽豹三刀流」則從技術面出發，找出最好的買賣點。Remus認為，起漲的那一根紅Ｋ就是主力的成本價，多次回檔沒有被跌破，就可以續抱，像是中興電去年第四季拉出一根長紅，回測都不破這一根長紅Ｋ，股價持續上攻。而同族群的個股也會一起轉強，像是重電股華城、亞力、士電等過去都曾輪流漲過一波。

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