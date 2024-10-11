縫製歷史的線條：鄧文貞的地圖誌與全球化反思

文．戴衣薰

全球化的餐桌：從大航海時代說起

「餐桌上的全球化」系列是鄧文貞對大航海時期歷史的再詮釋。透過300公分寬的麻布作品，利用藍染技法呈現海洋，以麻布自然的米色界定陸地。她的創作以手工刺繡繪製出歐洲航海家們的航線，船隻的華美與威勢被一針一線地勾勒出來。這些船隻的旅程不僅象徵文明的交流與碰撞，也揭露了隨之而來的掠奪與殖民。

在作品中，鄧文貞使用織物、線材、軟雕塑等元素，描繪動物、人物和食物等細節，展現豐富的視覺效果。每個物件都是獨特的肖像，軟雕塑的立體質感給人一種童趣的感覺，這種輕鬆幽默的風格與大航海時代背後的侵略、奴隸貿易等殘酷歷史形成強烈的對比。這種「反差萌」成功地吸引觀眾，讓他們反思全球化背景下的歷史與當代族群問題。

台灣寶：回顧本土與原住民歷史

「台灣寶」系列作品則著眼於鄧文貞對台灣本土及原住民歷史的關注。鄧文貞對台灣原住民族群的探究延續至她的其他系列作品，如《壺生》和《死之華II》，這些作品描繪了排灣族與泰雅族的生命觀，表達了他們在台灣這片土地上生根的過程及其面臨的困境。她將織布與刺繡技法並置，透過雙連作形式，將不同材質的對比與結合展現得淋漓盡致。

織染的技藝與靈感來源

鄧文貞的藝術創作與其深厚的織布技藝密不可分。2014年，她在台中遇到了泰雅族織布師尤瑪．達陸，這段經歷對她後來的創作產生了深遠影響。尤瑪致力於復興傳統的泰雅染織技法，這種精神深深打動了鄧文貞，促使她更加深入地研究織布、染織技藝，並將這些技法運用到她的創作中。從染色到製作織錦畫，鄧文貞逐步將這些技術內化為自己的藝術語言，為她的作品增添了更多層次感與深度。

她不僅延續了傳統技藝，還大膽創新。鄧文貞喜愛以植物蒸煮出多種顏色，製作出不同顏色的綿線作為「顏料」，將這些自然材料應用於她的地圖誌系列作品中，展現出她對媒材的敏銳感知力與創造力。她的創作從織錦畫與刺繡作品到大幅地圖誌，都展現了她對不同材質的實驗性和創新性。

在台灣與世界間探索

鄧文貞的創作足跡遍及台南、金門、屏東以及美國洛杉磯等地。2017年在台南的駐村經歷，讓她與母親家族的西拉雅族血緣產生了連結，進一步激發了她對平埔族歷史的探索與創作靈感。在金門駐村期間，她創作了《古寧頭戰役》和《烈嶼》等作品，表現了台灣歷史上的戰爭記憶。

2023年，她飛越大洋至洛杉磯駐村，開始以更宏觀的視角探討世界近代史，尤其是大航海時代的影響。這段駐村經驗，讓她將台灣的歷史脈絡與世界歷史事件交織在一起，展示了她對於文明發展、全球化及原住民文化的深刻思考。

結語

鄧文貞的作品以深厚的技藝為基礎，將全球歷史事件與台灣本土文化融會貫通。她在作品中透過刺繡、織布等手法，將歷史、文化、族群議題視覺化，既充滿童趣與幽默感，又引人深思。在大航海時期、台灣原住民遷徙史與當代全球化背景下，鄧文貞的創作不僅僅是歷史的再現，更是一種對文明發展與人類命運的深刻省思。

(文章內容取材自林文珊撰寫之展覽論述)

圖說：鄧文貞與軟雕塑作品《漢堡套餐》以及《餐桌上的全球化》素描手稿，攝於理善藝聚空間展場。

展覽 ︳【餐桌上的全球化 vs 台灣寶】鄧文貞個展

展期 ︳2024.09.28 (六)－2024.10.26 (六)

地點 ︳理善藝聚空間 台北市中正區青島東路７號５樓之１