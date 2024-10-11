這檔月配投等債連3個月配最高！阿格力：很期待

阿格力在文章中分享，要買公債還是公司債，以目前美國初領失業救濟金低於預期的狀態下，代表經濟還是很健康，而公債最大的利潤（資本利得）就來自如果經濟不好導致的大降息，否則債息是低於公司債。因此阿格力最近比較關注投資等級的公司債，不僅債息比公債高，而且投資等級的公司也相對風險可控。對於高所得者來說，屬於海外所得的債息基本上要領到被課稅是相當困難，相當適合領好領滿！

阿格力進一步整理了十月即將配息的投資等級債ETF，並以單次的殖利率列出排行前三名。單次殖利率排名由高至低分別為富邦全球投等債（00740B）、中信優息投資級債（00948B）與群益ESG投等債20+（00937B）。直接講結果，今年累積配發的金額跟單次殖利率最高都是富邦全球投等債（00740B），根據回測也有發現掛牌以來，來自配息來源的報酬也比多數投等債還高，也就是說相當適合喜歡領息的人。

富邦全球投等債（00740B）之前是季配息，現在改為月配息，已經連續三個月配發約0.23元的債息。能有這樣的表現，主要是選債的標準是至少4.5％以上票面利率有關，評級要BBB以上且到期日要十年以上才能入選。因此00740B除了債息以外，由於存續期間也超過十年，屬於長債，因此如果降息也是能享受資本利得的果實。現在投資者都很聰明，00740B的規模也已經到了653億（9/26截止），過不久10/17又要配息了，阿格力表示很期待。尤其目前的股市到了兩萬兩千點以上，又開始區間震盪，大盤本益比也不低。所以阿格力現在也把部分資金放在債市，至少是比較確定方向性的。如果又有資金閒置的話，那放債也是一個好主意，有稅負上的優惠又有降息循環的保護，好的投資等級公司債是一個好選擇！

至於對未來債市看法，00740B經理人陳仲愷分析，美債殖利率因PCE放緩而小幅走低，惟近期市場已經定價出比聯準會更積極的降息路徑，短期內美債殖利率存在上行的可能性，但是步入降息循環後殖利率長期下行趨勢不變，建議投資人可持續關注並伺機布局美債。在投資等級公司債方面，因為有較高票面利率的關係，較能抵禦美債殖利率上行，同時公司債發行人財務體質穩健，利差可望因為基本面支撐而持續維持低點。觀察過去20年來公司債在美國實質經濟成長落在1-3%的時候表現較佳，近期各家投行皆預期美國經濟成長率約落在1-2%左右，尚不至於陷入衰退，因此當前布局於公司債同樣是不錯的時機點，後市可期。

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