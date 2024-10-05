滬深股市開啟飆漲模式 台股陷入資金排擠效應

文．洪寶山

房地產積極救市 激勵原物料族群

看好滬深兩市的聲音越來愈多，美元離岸人民幣匯率升破7元關卡，加上新任日相石破茂傾向強勢貨幣政策，美元兌日圓持續朝升值方向前進，9月30日亞洲盤時間來到142.199元，在美國聯準會啟動降息週期後，亞幣升值的趨勢明顯，如今又遇到中國積極救市，將更加速亞幣走升的走勢。

由於這波救市的重點擺在房地產，深圳與上海的購房政策都已經鬆綁，深圳第二套房個人房貸最低頭期款降至二成，上海第二套房房貸最低頭期款降至25%，9月29日晚上深圳進一步宣布頭期款降至15%。

滬深股市的房地產開發類股指數在九月份累積上漲逾31%，其中市值排名前十大的保利發展漲逾+32%、萬科Ａ漲逾+43%、招商蛇口漲逾+28%、陸家嘴漲逾+38%、張江高科漲逾+34%、濱江集團逾+30%、新城控股漲逾+39%、綠地控股漲逾+47%、上海臨港漲逾+28.1%、中國國貿漲逾+27%。房地產的積極救市也激勵了原物料族群的上漲，9月30日的鐵礦砂上漲10%，九月累積漲逾7%，焦煤單日也上漲逾10%，9月累積漲逾+11%。

類股指數守住技術面長多支撐 釀酒股漲勢凌厲

滬深股市的鋼鐵類股指數在九月份累積漲逾+22%，市值前十大的寶鋼股份漲逾+16%，包鋼股份漲逾+18%、中信特鋼漲逾+16%、華菱鋼鐵漲逾+17%、南鋼股份漲逾+16%、鄂爾多斯漲逾+18%、釩鈦股份漲逾+26%、首鋼股份漲逾+23%、河鋼股份漲逾+19%、鞍鋼股份漲逾20%。

不過這次釀酒行業的個股漲幅凌厲，屬於消費性藍籌股的市場號召力強，類股指數的走勢仍守住技術面長多的支撐，尤其多數個股的獲利較好，因此當股市開始反彈時，貴州茅台第一天漲+8.8%，第二天開高走高，但收上影線，漲+1.92%，第三天漲停板，第四天跳空上漲+6.55%，第五天再續漲逾6%，就差沒突破前波高點1746.92元人民幣。

貴州茅台的強勢鼓勵了其他釀酒股在九月份補漲，除了貴州茅台之外的市值前十大個股，五糧液累積漲逾三成、山西汾酒漲逾+23%、瀘州老窖漲逾+25%、洋河股份漲逾+18%、古井貢酒漲逾+18%、青島啤酒漲逾三成、今世緣漲逾31%、迎駕貢酒漲逾+43%、重慶啤酒漲逾+24%。

新開戶熱潮 證券類股大贏家

證券類股堪稱是這次的大贏家，類股指數在九月份漲逾+36%，這波新開戶人數有多熱呢？從中信建投的後台人員跟友人的聊天截圖可略窺一二，對白內容如下：「我是建投的，後台審核140萬人在排隊><」、「哇」、「每頁10個人，有14萬頁，根本審不完。」

國泰君安與海通証券在行情啟動之前傳出合併案而停牌，按照2023年數據計算，國泰君安和海通証券合併後新機構的總資產達1.68兆元人民幣，淨資產達3,300億元人民幣，均處於行業首位，顯然這波行情啟動前，證券業已經有人先觀察到政策風向。證券股市值前十大個股如中信証券漲逾+41%、中信建設漲逾+39%、中金公司漲逾+35%、招商証券漲逾+33%、中國銀河漲逾+38%、華泰証券漲逾+39%、申萬宏源漲逾+26%、廣發証券漲逾+41%、國信証券漲逾+30%、東方証券漲逾+31%。

中國要求陸企別買輝達晶片 台積電股價受困擾

9月30日的加權指數收盤跌-598.25點、-2.62%，最後一盤跌-168.9點，台積電從971元跳跌-14元，收957元，10月17日召開線上法說會，一般預料台積電的先進製程供不應求，業績成長性可望優於整體半導體產業，但9月30日收盤跌-4.3%，揣測與9月27日美盤時間的北京要求企業不要跟輝達購買晶片的傳言有關。

現在輝達賣給中國的是H20晶片，效能本來就不怎麼樣，性價比本就不高，北京政府要求企業不買並不是單純的抵制輝達，而是回應8月下旬美國政府要求日、荷等國的半導體設備廠商，停止對中國繼續提供半導體設備的維修服務，等於變相的將中國的半導體製程暫時限制在8-10奈米製程。

中國向來慣以用14億人口的市場規模當武器，一旦將消費引導到本地時，進口品的銷量通常會明顯的受到影響，就好比疫情之後的消費降級，從奢侈品店的縮減就可以驗證。

因此北京致府抓緊11月5日美國總統大選之前，拜登正為了以色列、黎巴嫩真主黨，以及伊朗的緊張局勢而捉襟見肘，出手給美國軟釘子碰，一般認為北京政府敢要求陸企別買輝達晶片，應該是手上H100或H200晶片的囤積數量已經達到一定的數量，才敢跟美國叫板。

國泰20年美債(00687B)從9月11日的33.81元跌到9月30日收盤價的31.98元，跌幅達-5.41%，九月聯準會降息二碼，啟動新一輪的降息週期，但為何美債ETF跌跌不休呢？

這次場內交易者押注美債上漲，有一部分人是基於過去聯準會降息都伴隨著經濟衰退、股市大跌的情境，這次也不例外，因此假設經濟衰退，聯邦基準利率從5%-5.25%降息到零利率的話，美債價格的上漲空間就很大，不排除回到2020年三月疫情爆發時的價格，當然這是假設降息動作很快的前提。

回不去之前的低利率 澆熄看漲美債價格的期待

可是等到聯準會宣示聯邦基準利率不會回到以前的低利率，這句話就已經澆熄了看漲美債價格的交易者熱切的期待，於是當看到點陣圖指引利率2026年底降到2.9%時，有經驗的交易者就感受到利多不漲的氛圍，因為9月27日收盤十年美債殖利率3.75%，若2026年降到2.9%的話，相差0.85%，接近四碼；以二十年美債殖利率4.15%，2026年降到2.9%的話，相差1.25%，相當五碼。

降息步調緩慢 美債ETF利多不漲

從時間的角度，今年還有兩次FOMC利率決策會議，2025與2026年各八次，也就是說未來的十八次FOMC利率決策會議，聯準會的點陣圖預測將於今年的11、12月各降息一碼，2025年每兩次FOMC利率決策會議降一碼，2026年6月降一碼、12月再降一碼，步調很緩慢，屬於預防經濟衰退的提前降息模式，跟以往股市已經崩跌了，GDP已經連續兩季衰退，聯準會才啟動連續急速降息的模式大不同，因為時間的預期落差，才使得這次美債ETF利多不漲。

簡單說，債券的存續期間是影響債券價格的重要因子，其定義是「持有債券的平均回本時間」，在實務上，存續期間也可以用來衡量每單位利率變動對債券價格變化的影響。