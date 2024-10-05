康霈生技市值突破800億的秘密

文．張仲華

康霈簡介與藍海策略

康霈*(6919)專注醫美與慢性發炎疾病的新藥開發，於111年12月26日登錄興櫃市場，當天成交均價為137.6元，公司上興櫃不到兩年，113年10月1日成交均價為585.57元。根據證交所公告，上市契約報請主管機關備查(主管機關核准)日期為113年7月3日。而康霈預計於113年10月2日掛牌上市。

根據康霈於113年8月29日召開法說會之資料指出，康霈市值約890億元(113年8月1日計算)。雖然市值並非固定不變，但康霈上興櫃不到兩年，市值突破800億元，投資人可能會好奇，康霈如何做到的？凌玉芳表示，康霈透過選題能力、策略布局以及靈活專業執行，瞄準較大市場，並將產品開發時程與相關資訊開誠布公，如實說明不閃躲，進而吸引股東支持。

康霈在新藥研發選題策略上著重於具有市場潛力的藍海市場，避免已過度開發或過度競爭的領域。康霈透過研究大量資料，並且綜合醫生與使用者需求，來對焦公司研發方向。凌玉芳進一步解釋，基本上要避開競爭，就要選擇難做的領域，但是康霈能夠做，舉例來說，醫美本身的臨床試驗難度相對較高，有其特殊門檻，且康霈再從醫美市場去聚焦選題，鎖定「開發期短、毛利高」的全新藥。

產業概況與趨勢

檢視台灣的醫美產業，凌玉芳表示，台灣醫美新藥發展有其優勢，台灣醫美診所數量不少，且醫生技術與專業能力不俗，這也是康霈積極與醫師團隊合作的原因，而康霈作為台灣醫美新藥研發的佼佼者，期望能帶動台灣醫美新藥研發量能。

凌玉芳進一步指出，目前市場趨勢正在改變，國外大藥廠開始偏好成熟、較晚期的案子，因為這類案子通常成功率可能相對較高，且有機會較快上市，而新藥授權很單純，越晚期通常就會越值錢，假設在一樣的市場與其他條件下，在一期就授權或是三期才授權，價格相差較大，這也是為什麼，康霈現階段傾向新藥研發進到較晚期，才考慮簽授權。

康霈三大競爭利基：銷售、人才與風險管理

在銷售策略上，凌玉芳表示，未來產品可能以全球授權合作與產品併購為主，在全球授權方面，效益有機會拉得比較長，可能五年、十年或二十年，在產品併購方面，則是一次性效益，但風險相對較低，兩者各有優缺點，在區域銷售授權則是會看比較特殊的市場，如東南亞、台灣、中國與韓國…等，合作方式有機會是與其他公司合作，切入至這些國家，來創造另一個收入。

而在專業人才方面，康霈坦言招募新藥研發人才不容易，凌玉芳說，專業團隊需要擁有很好的默契與共同目標，挖角策略不見得是最好的，雖然可以挖角知名藥廠的人才，但不一定能成為一個好的團隊，因此康霈非常重視人才培育，致力於手把手訓練自己的研發人才。

新藥研發的確有失敗風險！但可否透過策略來降低風險？凌玉芳說，「投資人通常對新藥研發公司抱持負面印象，可能的原因包括資訊不對稱、營運較波動…等原因，但新藥的臨床試驗是一連串的科學，設計與執行過程都要非常科學，不完全是場豪賭。」

對於康霈來說，進入三期前會蒐集完整的數據與試驗條件，並使得執行過程與規格都符合相關規範與法規，也會密集與專家顧問、醫師團隊討論，且康霈不會把雞蛋放在同一個籃子裡，通常不會只研發一項產品，否則容易風險過高。

康霈預計明年邁入重大里程碑

康霈立志成為國際醫美及慢性發炎相關疾病領域新藥開發的創新領導者，立足台灣，跨足亞洲，前進全球！

展望未來，根據康霈於113年8月29日召開法說會之資料指出，康霈預估114下半年開始進入重大里程碑，康霈預計將陸續展開多國多中心三期臨床試驗。在資本市場方面，公司期望獲選進入MSCI全球中小型指數成分股，長期目標是被列入MSCI臺灣指數成分股。

(資料來源：康霈生技股份有限公司、康霈生技股份有限公司113年8月29日法說會資料、臺灣證券交易所、公開資訊觀測站以及其他公開資訊…等。本採訪報導僅供參考，請勿作為投資唯一依據，且不構成任何投資建議。)