「理周飆股日報」 自創選股模型+結合AI

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理周投研部

許江鎮分析師不僅具有CIIA國際分析師證照、台股30年投資經驗，更從技術面、基本面與產業趨勢到籌碼面，都能以自創選股模型精準判斷選出好股，現今再以自創選股模型結合凱衛出品的APP籌碼大股東，設定十大參數，成功挑出潛力股，使「理周飆股日報」在此波台股歷史上升軌道中，成為投資人不可錯過獲利機會的最佳工具。

另外，凱衛出品的APP籌碼大股東經過多年市場淬鍊，由1.0到目前3.0，除提供每日即時盤相關資訊外，多了進階籌碼資訊、自訂選股策略、個人化設定與目標價提醒通知等多項功能，已成為投資人最佳小幫手，理周投研部更精心將每週更新後大股東偷吃貨排名前十名個股，提供操作策略，貼心服務誠意百分百。

「理周飆股日報」除上述兩大區塊內容外，也由「理周投研部」匯整當天最重要財經相關報導，提供投資人最精準確實資訊。提早理財是所有人贏在起跑點不二法門，然而市場工具琳瑯滿目百百種，需達到績效表現者卻少之又少，此次理財周刊結合業界精英，搭APP大股東偷吃貨AI選股新趨勢推出的「理周飆股日報」，會是投資人獲利最佳選擇。

免費試閱「理周飆股日報」洽詢專線：02-77251393

免費試閱網址：https://www.moneyweekly.com.tw/ArticleData/Info/Article/151476

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「理周飆股日報」 自創選股模型+結合AI

理財周刊創立24年，深耕於報導台灣資本市場與產業趨勢，深受業界與讀者肯定，今為響應市場需求再推出「理周飆股日報」新商品，每天精選出最貼近盤面走勢與產業最新發展內容，並由許江鎮分析師結合其30年投資台股經驗，獨創的選股模型，親自撰寫個股操作策略，尤其日報內容更融合上市公司凱衛出品的APP籌碼大股東，每周大股東偷吃貨排名前十名提供個股操作策略，如此精闢內容成為市場百戰百勝之師。

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