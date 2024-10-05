「理周飆股日報」 自創選股模型+結合AI

文．理周投研部

許江鎮分析師不僅具有CIIA國際分析師證照、台股30年投資經驗，更從技術面、基本面與產業趨勢到籌碼面，都能以自創選股模型精準判斷選出好股，現今再以自創選股模型結合凱衛出品的APP籌碼大股東，設定十大參數，成功挑出潛力股，使「理周飆股日報」在此波台股歷史上升軌道中，成為投資人不可錯過獲利機會的最佳工具。

另外，凱衛出品的APP籌碼大股東經過多年市場淬鍊，由1.0到目前3.0，除提供每日即時盤相關資訊外，多了進階籌碼資訊、自訂選股策略、個人化設定與目標價提醒通知等多項功能，已成為投資人最佳小幫手，理周投研部更精心將每週更新後大股東偷吃貨排名前十名個股，提供操作策略，貼心服務誠意百分百。

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