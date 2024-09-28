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前瞻印尼 熟悉又陌生的友善國度

聯合新聞網／ 理財周刊

圖、文．李三財

走出去看看外面世界 參考別人發展經驗

今年八月，我參加南南協會的印尼商務參訪團，行程相當豐富，尤其感謝台灣駐印尼雅加達辦事處陳中代表為首的官員熱情接待，讓我們看見更全面的印尼，了解台印關係發展上的種種。許多在地接待團體朋友也很熱情用心對待，他們分享了印尼的產業發展，充分展現一種拚搏奮鬥的精神，是熱血的感覺，真的很讓人感受到鼓舞。

印尼是個友善的國家 落地就能體驗到其多元及生機

曾聽說印尼前二十大的富豪主要都是華人，我曾以為這是二十多年前的江湖傳說，但此行再比對眼前所見終於明白其中原由。歷史的際遇與華人一直以來的勤儉，為某些人帶來巨大的商機及財富累積，相對於當地富豪，這些華人富豪都是外來移民，他們沒有家族留下的恆產，沒有本地人具有的先天優勢，包括身分、血統優勢、地利人脈，但能一路開創出這一番天地，都是一段段嘔心瀝血的艱辛創業故事。

印尼有兩個較大的數字，一是人口二億多，另一是貨幣。尤其是貨幣，真的可能會看錯一個零，消費完回家才發現(簡單計算法是減掉後三位數乘以2，就是台幣售價)。一般勞工平均薪資月入八千台幣，但在雅加達商場很多飲料售價是超過台幣百元。晚餐若吃中式料理，桌菜台幣八千元起跳，這真的是Ｍ型化的社會，因中產階級消費市場正在大幅成長，也促使經濟充滿生機。

最後機場離別前，政大孫采薇教授交付一萬多元希望我幫忙捐贈給我認同的兩個台灣慈善團體，也展現扶弱的態度！在印尼所見所聞重新認識，一個國家不能只有單一產業，要融入區域發展，台灣也不能只靠科技業，我們個人不能只有一份工作或房地產。

對的事情堅持做！善良的事也要持續

印尼在台移工，今年第三季統計已達二十八萬之多。陳就娣女士紀念中心自2012年起推動贊助學亞洲語活動，在台灣免費學印尼文已經有近千人次參加，今年度，我們再度推出「免費學印尼語」公益線上課程，歡迎有興趣的朋友，10月17日一起來認識印尼這多元國度的語言文化和現況！

(本文作者李三財為家扶基金會扶幼楷模、教育部第三屆全球留台傑出校友、就諦學堂創辦人)

圖說：感謝駐印尼辦事處陳中代表(前排右二)，接待林若雩理事長(前排左二)領導的台灣東南亞及南亞協會參訪團成員！

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