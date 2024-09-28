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台股迎旺季行情

聯合新聞網／ 理財周刊

文．洪寶山

多頭將啟動輪漲行情 觀察五大權值股動向

不過，上天就是這麼眷顧多頭，聯準會上周宣布降息兩碼，點陣圖顯示年底還有機會降息兩碼，於是道瓊指數創42160.91歷史新高點，日經225指數也無懼日圓貶值的影響，連漲三天，累積漲幅近二千點。恆生指數更是從9月11日起連續上漲七個交易日，加權指數也在聯準會啟動降息週期的利多加持下，一舉衝過季線攻上22700點，這是8月以來第四度挑戰季線，所謂事不過三，不排除這次將會成功克服壓力站穩季線。

市值超過一兆元的台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台達電等五大權值股，台積電與富邦金站上季線壓力，台達電在季線附近，鴻海與聯發科低於季線下方橫盤震盪，這五檔的市值合計接近32兆元，而加權指數的總市值約76.8兆元，約佔41.6%，可以說這五檔股票維持相對強勢，多頭就可以進行輪漲行情。

降息直接受惠首推金融業 貨櫃三雄後市10月是關鍵

降息，最直接受惠的就是金融業，而這個族群大多站上均線之上，例如國泰金、中信金、開發金、玉山金、台中銀等，而等待被併購的京城銀也拉出近6%的長紅Ｋ，可以視為護盤機制對抗外資看空台指期的觀察指標，尤其是沒多久就是光輝的十月，賴總統上任的首次國慶典禮，台股或可期待普天同慶行情。

10月首當其衝的就是貨櫃三雄，因為紐約和紐澤西港港務局和全美最大碼頭工人工會─國際碼頭工人協會(ILA)的薪酬調整談判將在美東時間9月30日到期，ILA先前投票表決，會員一致支持罷工。由於美東為汽車進出口重地，負責超過一半貨運量，如果10月1日ILA舉行罷工，持續一個月的話，影響金額達數十億美元，因為罷工一天需要花費四至六天消化堆積貨物，達飛與赫伯羅特已決定10月漲價，能不能漲價成功，要看罷工持續多久。

法國達飛預計10月11日起，對運往美東和墨西哥灣沿岸港口的貨物加收「當地港口費」，每TEU加收1500美元。赫伯羅德則是預計自10月18日起徵收「工作中斷附加費」，每TEU為1000美元，以此推估，每TEU的附加費，將各翻倍至3000美元、2000美元。

預估長榮明年配息上看27元 陽明可配5元萬海可配5.6元

而美國政府已表態不打算使用《塔虎脫條款》來阻止港口罷工，呼籲勞資雙方重返談判桌協商，全球航班繞行好望角還沒看到盡頭，貨櫃三雄的第三季業績基本上看成長，因為第二、第三季美國進口商陸續提早備貨，美國7月貨櫃進口量突破250萬TEU、年增16.8%，創近26個月以來新高，8月月減5%、年增約14%，第四季能不能錦上添花，就看美東罷工能不能成局。

長榮的美洲線佔比達42%、歐洲線佔26%、亞洲線佔19%、其他佔13%，今年1至8月平均運費每TEU為1272美元，2024年稅後EPS約68元。假設以40%盈餘分配率估算，明年配息27元，以9月24日收盤價204元計算，股息殖利率為13.23%。

陽明的美洲線佔40%、歐洲線佔32%、近洋佔10%、其他航線佔18%，2024年稅後EPS約12.95元，今年配息2元，假設明年配息5元，以9月24日收盤價67.6元計算，股息殖利率達7.4%。

萬海的亞洲線佔60%、中東／印度佔21%、美國線佔11%、南美佔8%，2024年稅後EPS約18.79元。假設盈餘分配率為30%，明年配息5.6元，以9月24日收盤價90.7元計算，股息殖利率達6.17%。

第四季營建股入帳旺季 均線打底春節前或有表現

往年第四季是營建類股的入帳旺季，但今年因為新青安房貸熱絡佔了七千億元左右的額度，在央行打房估計原本年底交屋潮將推遲到明年上半年，有可能集中在1月上旬趕在農曆春節前交屋，於是營建股在連續修正兩天後，開始有低接買盤進場，但反彈的力道仍不強，被打壞的均線架構需要時間修復，同時央行也是按季度的時間刻度觀察信用管制的效果。所以第四季的營建股處在整理築底階段，但或可期待明年1月農曆春節前的搶房貸額度的密集交屋行情。

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