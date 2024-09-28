樂曲訴情衷 從跨界找回二胡本色

文．蔡武穆

陳依芳從小對二胡感興趣，小學、中學、大學到研究所，沉浸在二胡的世界至今三十五年，目前除了公演之外，還成立音樂教室傳授二胡精華。

二胡聲音不間斷 可呈現更多表情

「選擇二胡是老天爺的安排」，國小四年級進入國樂班，五花八門的樂器陳列在眼前，同學們心中已經有了答案，只剩她和另一個還在思考，老師不假思索，「妳二胡，她中阮」，就這樣持續到現在。

「演奏、教學多年，如果再選擇一次，我還是會選擇二胡」，堅定的眼神，彷彿二胡就是她一生的伴侶。

她說，二胡二弦一弓，右手拉弓、左手按弦，可以變化出很多音色，從實到虛、由輕到重，你完全可以感受到演奏者的情緒，細膩而有張力，非常過癮。

相較於鋼琴或古箏，叮叮咚咚斷點的聲音，二胡的聲音沒有間斷，反而可以做出很多表情，更貼近人的情緒。

剛接觸二胡時，她不會算拍，也不會看譜，完全聽聲音看手勢拉琴，團練時，好幾次放炮被老師瞪眼，最後被老師調到最後一排，降低突來的干擾。

積極參與演出 接觸不同樂種

天生開朗的她並沒有受到打擊，只覺得哪裡不對勁。有一次，校外比賽得了第三名，同學老師另眼相看，媽媽也很驚訝，答應她去上個別教學。

上了第一堂課，老師說她很有天分，與日前判若兩人。媽媽鼓勵她，既然學了琴，規定自己每天練習半小時不能間斷，因而培養出她的音感及耐力。

陳依芳喜歡二胡，不在意考試，別的同學參加比賽，追求名次，她則是參與很多的演出，彈奏各式各樣的曲子，像是流行樂、京劇、布袋戲、歌仔戲等，做自己喜歡的事。

她說，準備考試學期只拉一首曲子，好像同一道菜反覆吃，吃久了都會膩，參加演出可接觸不同樂種，準備二、三天就要上台，臨場反應被逼得很快，非常挑戰。

爵士樂即興互動 更能盡情宣洩

雖然喜歡二胡，不在意名次，她坦言，研究所之前的表演大部分都是為別人而練習，直到二十八歲跨界演出，接觸到爵士樂才真正為自己學習。

爵士樂的重點在即興，沒有樂譜，只有和弦，像是對話一樣，台上的演奏者必須根據現場氛圍、情調，與其他的樂手作互動。

例如，鋼琴手彈了大量的三音，喇叭手接著吹出一些東西，有時候吉他手的元素變了，其他的樂手也跟著轉變，大家在台上會心一笑，真正的在交流。

過去彈奏寫好的樂譜，只能根據自己的情感及生命歷練去詮釋，但即興不侷限於樂譜，完全可以根據當下的情境，編出不同的樂句跟別人對話，盡情宣洩情感。

情感演繹更勝炫技 體悟跨界是要找回自己

然而，每一項樂器都有自己的語法，陳依芳曾一度迷失，想用二胡拉出鋼琴或小提琴的樂句，最後非常痛苦而放棄。

迷茫之時，她隨便拉出二胡的語法，在場的樂手大聲叫好，她瞬間體悟，「原來走跨界，不是為了要變成別人，而是要找回自己，讓自己更強大」。

此後，她開始思考二胡的特性，應該學什麼樣的曲子來發揮二胡的音色。

她說，以前拉很炫技的曲子，就是沒有考慮二胡的特性，小提琴有四條弦，要比快狠準，小提琴比二胡容易，走過一圈才體悟，二胡就是要拉有感情的曲子，才能顯出二胡的音韻。

小提琴有指板，音色固定，二胡沒有指板容易變音，這是殺傷力，也是非常大的優點，可以呈現出小提琴(或鋼琴)做不出來的滑音和轉音。

「揉、壓、滑、摳就是二胡的語法」，她隨手拉了一段《女人花》，「女人花搖曳在紅塵中，女人花隨風輕輕擺動，只盼望有一雙溫柔手，能撫慰我內心的寂寞」，時而流轉、時而低吟，說盡對愛情的渴望，纏綿而憂傷。

感情流露在你的手指中，不能讓人聽起來你在拉二胡，而是透過二胡唱歌、講話，說出你心裡的故事。

所有感性投入音樂 角色切換自如

很多學生拉得乾乾淨淨，沒有味道，她說，沒有拉錯，不代表好聽，樂器、技巧、內涵、閱歷結合起來融入在歌曲中才會動人，不然，「二條弦跟四條弦相比，就是個障礙」。

有一次，她赴國外演出台灣民謠《安平追想曲》，會後台下一位觀眾來致意「You touch my heart!」她才體悟，「原來這麼簡單，不用去追求大黃蜂」，二胡要做回原本的自己，才能呈現完美的音色。

演奏過這麼多首歌曲，陳依芳說自己最喜歡《梁祝》，因為它太脫離現實，祝英台被逼著嫁給不喜歡的人，傷心欲絕，逃亡時緊張的情緒，二十分鐘的樂章有不同的節奏，想像力和張力無限大。

現實生活中，她是一個很理智的女生，遇到困難會脫離情緒，解決事情不拖泥帶水，把所有的感性投入在音樂中，可男可女、可老可少，角色切換自如。

陳依芳說話表情生動，富有戲劇性，幾年前，她成立音樂教室，把對音樂的熱情帶給學生，不管是成人或小孩，陪伴他們成長，讓她非常感動。

除了表演、教學之外，她正在籌備第二張專輯，用四重奏帶領三位學生，擴大音樂的視野，並希望慢慢推廣國樂，提升台灣的國樂環境。