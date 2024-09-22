2024年桃園第三屆彩虹同志遊行：擁抱多元，推動性別平權

文．理善國際關懷協會 柯劭穎

性促會強調，性別平權不僅在於法律的平等，更需要社會的接納與理解。然而，多元性別仍面臨刻板印象與偏見。彩虹遊行旨在打破這些偏見，推動平權，並以趣味的活動形式呼籲社會共同承擔責任，創造包容環境。每次遊行都是推動平等的起點，也是持續努力的一部分。協會希望透過這些活動，引發更廣泛的社會關注，實踐平等包容的價值觀，為多元性別者創造真正平等的社會。

豐富多彩的活動內容 展現多元文化

此次彩虹遊行將於當天12:00至18:30在桃園藝文廣場舉行，活動內容豐富多彩，吸引眾多民眾參加。除了大規模的遊行，現場還安排了一系列精彩的舞台表演和多樣化的彩虹市集，讓參加者在倡導性別平權的同時，享受視覺與聽覺的饗宴。

遊行將於下午13:30從藝文廣場出發，預計16:00返回主場。遊行期間，廣場內的舞台表演不間斷，節目輪番上演。今年特別邀請變裝皇后與GoGoBoy同台演出，帶來雙重感官享受。舞台表演分為廣場內和遊行隊伍的前導車上兩部分，讓觀眾享受到不同形式的藝術表演。

彩虹市集是本次活動另一亮點，匯集性別友善商家與團體，提供多樣購物與美食選擇。市集規模相比去年擴大兩倍，包含NPO公益團體攤位、點心飲品、彩虹特色文創小物、餐車美食，甚至設有主題風格按摩小站，讓參加者在遊行之餘放鬆身心，享受愉快時光。無論是首次參加的遊行者，還是多年參與的忠實支持者，都能感受到桃園彩虹遊行的獨特魅力。

勇敢做自己 展現真實自我

彩虹遊行是多元性別者勇敢展現自我的舞台，性促會鼓勵參加者打破性別框架，展示獨特性，感受社會的接納與包容。2024年桃園第三屆彩虹同志遊行不僅推動性別平權，更為多元性別者奠定基礎。性促會將持續努力，推動性別平等，打造多元、包容、友善的社會，並邀請所有支持者於9月21日共同走上桃園街頭，為性別平權邁出堅實步伐。期待於大會上遇見大家，用行動支持整個社會運動的促成！