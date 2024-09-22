揭開全球化的另一面：掠奪與遷徙

文．應聿甯

2023年，鄧文貞前往美國洛杉磯駐村，以哥倫布所揭開的大航海時代與其帶來的全球化影響為主題，創作巨幅世界地圖作品《餐桌上的全球化》：以麻布原色為陸地，藍染為海洋，縫線、刺繡為航海路徑和船隻，船隻上有軟雕塑呈現的各色人種、動物和農作物等，可愛多彩的形象之下，其實是列強對人權與土地資源的掠奪和輸出，使全球飲食文化產生莫大改變和融合。

鄧文貞近年持續聚焦於「地圖誌」創作，研究族群遷徙歷史。除了《餐桌上的全球化》，亦基於其平埔族的血緣，關注台灣歷史、原住民文化和族群融合等議題，創作包含《死之華II》和《泰雅族遷徙圖》組件、《壺生》和《台灣事件1867-1874》組件等作品，前者呈現泰雅族北勢群的生命觀與歷時三百多年幾經周折的北遷歷史，後者描述排灣族神話以及因文化差異、護及部落家園、抵禦外族所產生的悲劇事件——牡丹社事件。此外，鄧文貞在2021年駐村於金門期間，根據當地生活與文化，創作《古寧頭戰役1949》、《烈嶼2007-2013》等金門歷史題材作品。

本展將於9月28日(六)下午三點舉辦開幕茶會、10月5日(六)下午兩點半舉辦展覽座談會並邀請獨立策展人林文珊作為與談者，誠邀大家來到理善藝聚空間，循著藝術家鄧文貞的地圖誌足跡，反思世界強權、台灣與原住民歷史所構成的現代文明發展和族群融合；也透過再日常不過的餐桌食材，思考這些飲食文化是如何成為我們生活的一部分。

展 覽 ︳【餐桌上的全球化 vs 台灣寶】鄧文貞個展

展 期 ︳2024.09.28 (六)－2024.10.26 (六)

藝 術 家 ︳鄧文貞

開 幕 ︳2024.09.28 (六) 15:00

座 談 會 ︳2024.10.05 (六) 14:30

地 點 ︳理善藝聚空間 台北市中正區青島東路７號５樓之１

贊助單位：中華民國文化部