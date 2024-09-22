水湳接熱錢活水強勢逼宮 七期失守資金戰場

隨著《境外資金匯回管理運用及課稅條例》屆滿五年，首批回流的境外資金已解禁，並可自由投入不動產市場。台中作為台商的重要據點，截至今年7月，已吸引312家回流企業，總投資金額達3499億元。業界預期，台中高端住宅市場將迎來新一輪資金活水，尤其是在發展勢頭強勁的水湳經貿園區，將成為資金停泊的首選之地。

《境外資金匯回專法》起源於美中貿易戰，當時政府為協助台商調整投資架構與營運布局，推出了限期兩年的租稅優惠。根據該法規，匯回的資金需用於實質投資或金融投資，且在五年內不得投資不動產。隨著時序來到2024年，回流資金的投資範圍已不再受限，加上通膨壓力，當年返鄉的企業主迫切地將資金轉向保值、抗通膨的實體資產。

然而，綜觀台中的高端住宅市場，以往作為豪宅代名詞的七期，由於發展逐漸飽和，導致高樓大廈密集，居住品質受到壓縮，使得七期逐漸失去了原有的吸引力。反觀水湳經貿園區，憑藉其蓬勃發展的重大建設，逐步取代七期，成為豪宅市場的新核心區域。

此外，從實價登錄資料可見，2023年總價4000萬元以上的豪宅交易中，水湳經貿園區和單元8重劃區共成交338戶，超越七期重劃區的308戶；進一步反映了高端市場的轉變，水湳生活圈的崛起已成大勢所趨。

事實上，水湳經貿園區得以迅速發展，受益於一系列重大建設逐步落成。水湳經貿園區總開發面積達254公頃，其中，中央公園佔地67公頃，已成為台中市各類大型活動的首選場地，如台中燈會、國慶煙火、跨年晚會及大型路跑等，吸引了大量人流，也逐漸將水湳打造為台中的新生活中心。

明年起水湳經貿園區還將迎來多個地標性建築的揭幕，進一步鞏固其在台中房市中的地位。其中「台中綠美圖」是全台首座美術館與圖書館共構的建築，目前已完成主體建設，並進入特殊裝修階段，預計於明年中旬交由文化局進行策展和書籍陳列，明年12月開館營運。

此外，台中國際會展中心也在收尾階段，預計明年啟用，屆時可提供2360個展覽攤位及2200席國際會議廳，促進區域經濟和產業的快速發展，搭配水湳轉運中心的全方位交通系統，整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，並規劃與捷運橘線車站直接轉乘，將為南來北往的旅客提供無縫接駁服務，進一步提升水湳經貿園區作為台中對外門戶的重要地位。

值得注意的是，除了大型公共建設的支持，水湳經貿園區也吸引了大量民間企業的投資，包括華固、豐邑、總太、潤隆、遠雄等多家上市櫃建商，近期紛紛在水湳區推出預售新案，發展盛況甚至超越當年的七期重劃區，尤其是「豐邑Park One」已將水湳豪宅市場推向了新高峰，其頂樓戶以單價100.2萬元創下全台中首筆單價破百萬的交易紀錄。

由於豐邑機構在文商段還備有第二塊土地，業界也推估，其文商段二期推出後將再創水湳登頂後的新高，3位數房價指日可待。建商也打鐵趁熱，預計今年下半年推出生態段新案，產品規劃2至3房，蓄勢待發迎接巨額資金湧入水湳經貿園區。