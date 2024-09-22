台中豪宅最大戰場 年底聚焦台中巨蛋

台中北屯的十四期重劃區，近年已超越七期，成為台中豪宅的最大戰場，每季進場案量多達百億以上，且都由豪宅品牌、知名建商領軍，引發高資產族群持續關注，隨著壓軸建設台中巨蛋動工，巨蛋周邊成為今年主要焦點，其中基地逾2千坪個案因相對少見，設施完整，也格外受到青睞。

十四期重劃區面積廣達403公頃，在台中有「城市綠洲」之稱，其高綠覆率的特性，受到許多名牌建商鎖定，在十四期持有的土地數量面積甚至超越各大單元重劃區，當地每月核發建照的數量也都達到雙位數，百家爭鳴，中坪數大樓、豪墅建案環伺，謂其豪宅建商的新戰場都不為過。

在地業者表示，就如同高雄，台中的發展重心跟著城市腹地、交通建設、半導體業往北移動，是不變的大趨勢，十四期及水湳經貿園區一東、一西扮演著台中的新核心，從華固、大陸、豐邑、遠雄等知名建商陸續、連續購地，就可知其日後的潛力無窮盡。

今年3月台中巨蛋動工，更讓廣闊的十四期有了焦點，作為隈研吾在台灣的「首座」公共建築，不僅造價、規模都超過國家歌劇院，其天空迴廊、立體化運動公園的設計更是此等建設首創，緊鄰的BOT商場，未來亦有餐廳、咖啡廳、購物中心等各類商店進駐，綜合性園區將帶來極為豐富的生活型態，也是台中國際化的重要象徵。

台中巨蛋的工期約6年，意味在短短幾年內，十四期將徹底翻轉，成為一座有巨蛋、漢神，交通四通八達的城市森林。當中位於重劃區西側的20米榮德路綠軸，自北而南串聯台中巨蛋、文中文小預定地、數座大型公園，結合時尚與綠覆，且鄰近水湳，建設共享，格外受到品牌建商喜愛。

業者指出，目前台中、甚至北部主要的豪宅品牌，幾乎都已在十四期佈局，在品牌光環、以及水湳園區外溢的效應下，行情也不斷刷新，「須留意的是，能夠創價、高資產族群也願買單的案子，多為千坪以上的大型基地，並具備多面臨路、完善公設、均質格局等多重優勢。」

如區域指標案「豐邑豐禾」，散步3分鐘即可達台中巨蛋，1個路口外還有8400坪的「公34」公園，驅車3分鐘亦可直達水湳經貿園區，地利優勢顯著，全案基地2082坪，3面臨路、均質3~4房，規劃空中泳池、花園會館、森林球場，為罕見的齊質大型社區。業者稱，在第四季豐邑還有下一案準備推出，同樣打造精品純住宅，鎖定中部城市菁英。